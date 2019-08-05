Bartın'da 100 milyon dolarlık ark ocağı yatırımı

SELİM BOSTANCI - Bartın'da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası'nda, 100 milyon dolar yatırımla kurulacak ark ocağında, yılda 1 milyon ton hurda demir yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına gönderilecek.

Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Mescier, AA muhabirine, Bartın'da kurulu fabrikalarında 2010'da yaptıkları 100 bin ton üretimi 2018'de 400 bin tona çıkararak yüzde 300 artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mescier, 400 bin tonluk üretimin 300-350 bin tonunun ihraç edildiğini aktararak, "Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın'da yaklaşık 700 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda bu yıl 500 bin ton üretim hedefliyoruz." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'dan yılda yaklaşık 450-500 bin ton kütük demir ithal ettiklerini, bunu fabrikalarında üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Mescier, şöyle devam etti: