FİNANS

Bartın'da 100 milyon dolarlık ark ocağı yatırımı

FİNANS HABERLERİ  | 05.08.2019 11:06 | Son Güncelleme

Mescier Demir-Çelik Fabrikası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Mescier: - "Fabrikamızda 100 milyon dolar yatırımla kuracağımız ark ocağı ile 1 milyon ton hurda demiri yarı mamule dönüştüreceğiz. Bunun da yine fabrikamızda köşebent, lama, profil, kare ve yuvarlak mamule dönüştürerek ihracatını yapacağız"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da kurulu Mescier Demir-Çelik Fabrikası'nda, 100 milyon dolar yatırımla kurulacak ark ocağında, yılda 1 milyon ton hurda demir yarı mamule dönüştürülerek yurt dışına gönderilecek.

Fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mehmet Mescier, AA muhabirine, Bartın'da kurulu fabrikalarında 2010'da yaptıkları 100 bin ton üretimi 2018'de 400 bin tona çıkararak yüzde 300 artış gerçekleştirdiklerini söyledi.

Mescier, 400 bin tonluk üretimin 300-350 bin tonunun ihraç edildiğini aktararak, "Orta Doğu'da Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Kuzey Afrika'da Cezayir, Fas, Tunus, Amerika kıtasında Dominik, Guatemala, Peru, Arjantin, Brezilya gibi 100 ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Karabük ve Bartın'da yaklaşık 700 kişi istihdam sağladığımız fabrikamızda bu yıl 500 bin ton üretim hedefliyoruz." diye konuştu.

Rusya ve Ukrayna'dan yılda yaklaşık 450-500 bin ton kütük demir ithal ettiklerini, bunu fabrikalarında üretmeyi hedeflediklerini dile getiren Mescier, şöyle devam etti:

"Fabrikamızda yaptığımız 100 milyon dolar yatırımla kuracağımız ark ocağı ile 1 milyon ton hurda demiri yarı mamule dönüştüreceğiz. Bunun da yine fabrikamızda köşebent, lama, profil, kare ve yuvarlak mamule dönüştürerek ihracatını yapacağız. Şu anda faaliyetimiz 100 bin metrekare alanda sürüyor. Ark ocağı için 2016'da teşvik yasası kapsamında bedelsiz aldığımız 120 bin metrekare arsa 220 bin metrekareye çıkacak. Yatırımımız tamamlandığında Bartın Limanı'na yılda her biri 5-6 bin ton kapasiteli 200 gemi girecek."

Mescier, Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu içinde 2017'de 235. sırada olan fabrikalarının 2018'de 158 milyon dolarlık ihracatla 201. sıraya yükseldiğini sözlerine ekledi.

- "İhracatın artması ülke ekonomisine de getiri sağlayacak"

Fabrikanın yatırım ve işletme müdürü Fuat Yıldırım da fabrikalarındaki yatırımla demir ithalatının azalıp ihracatının artmasının, ülke ekonomisine de katma değeri yüksek getiri sağlayacağını ifade etti.

Mevcut haddehanelerinin ihtiyacı olan kütük demiri şimdiye kadar ithal ettiklerini aktaran Yıldırım, "İnşaat çalışmaları süren ve yıl içerisinde devreye alınması planlanan ark ocağı tesisinin tamamlanmasıyla ithal demir kalemi ihracata dönüşecek. Yani iç piyasadan hurda demiri alacağız ve ark ocaklarımızda eriterek kütük demire dönüştüreceğiz. Yarı mamul dediğimiz bu kütük demir de haddehanelerimizde şu an ihraç ettiğimiz ürünlere dönüşecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, söz konusu yatırımın 350 kişilik ilave istihdam oluşturacağını ve dolaylı olarak bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacağını kaydetti.

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