"Başarılı bir kariyer için edinmeniz gereken beş yetkinlik"

Elif Varan / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Online kariyer platformu toptalent.co, dijitalleşen dünyada başarılı bir kariyere sahip olmak isteyen genç yeteneklere şu yetkinliklere sahip olmalarını öneriyor:

Office programlarını çok iyi öğrenin: Artık hemen herkesin belli bir orada da olsa bildiği ofis programlarında uzmanlaşmanız iyi bir çalışma hayatı için zorunlu hale geldi. Özellikle Word, Excel ya da PowerPoint programlarını tüm kısa yolları ve özellikleriyle bilmek hem işinizi daha hızlı yapmanıza hem de yaratıcı uygulamalarla mükemmel işler çıkarmanıza yardımcı olacaktır.

Tasarım programlarından en azından birine hakim olun: Özellikle dijital pazarlama ya da sosyal medya uzmanlığı gibi pozisyonlarda çalışacaksınız, belli düzeyde tasarım programların hakim olmanız gerekecek. Tasarımcı olarak çalışıyorsanız da en azından bir programda tamamen uzmanlaşmalı, faydalı olabilecek diğer programları da belli düzeyde öğrenmelisiniz. Bu alanda öne çıkan programlar; UX Designer, Photoshop, HTML, Illustrator, CSS ve UI Design. Yapacağınız işe göre hangi programda uzmanlaşmanız gerektiğine karar verebilirsiniz.

Arama motorlarını kullanmayı öğrenin: Artık merak ettiğimiz her şeyi herhangi bir arama motorunu kullanarak kolayca bulabiliyoruz. Ancak, spesifik konularda derinlemesine bir araştırma yapmanız gerektiğinde kullandığınız arama motorunun algoritmasının nasıl çalıştığını bilmeniz, doğru sonuçlara daha kısa sürede ulaşmanızı sağlayacaktır.

Raporlayabilme becerilerinizi geliştirin: Tüm çalışmaların sonuçlarını, elde edilen verileri analiz ederek, başkalarının da anlayacağı şekilde düzenleyebilmek hemen her iş için oldukça önemlidir. Analitik düşünebilme yeteneğinizin yanı sıra, raporlamada kullanacağınız programlarda ne kadar usta olduğunuz da bu alandaki başarınızı önemli ölçüde etkileyecektir.

Güncel olun: Dijital dünyada her şey çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu nedenle özellikle gelişmeleri yakından takip etmeniz bilgilerinizin güncel olması için önemli. Örneğin eğer dijital pazarlama alanında çalışıyorsanız; Google, Facebook ve Twitter gibi önde gelen oyuncular düzenli olarak ücretli reklamcılık platformlarını ve algoritmalarını değiştirdikçe en son değişiklikleri takip etmelisiniz, aksi takdirde bu yoldaki çabalarınız oldukça zorlaşır.