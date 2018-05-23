Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (1)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dolardaki yükselişi değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir. 2014'ten bu yana baktığınızda bir sürü olay yaşadık, 2014 de iki seçim, 2015'te iki seçim yaşadık. 2016'da darbe teşebbüsüne maruz kaldık. 2017'de halk oylaması yaşadık. DEAŞ terör örgütü Türkiye'de eylemler yaptı. Bölücü terör örgütü hendek terörüyle bazı şehirlerimizde hayatı insanlarımıza zindan eden uygulamalara başladı. Türkiye hem bölücü terör örgütüyle hem DEAŞ örgütüyle hem FETÖ terör örgütüyle etkin ve kararlı bir mücadele dönemini yaşadı. Suriye'de yaşananlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve ülkemizde bulunan mültecileri de buraya koyduğumuzda Türkiye'nin son 4-5 yılda yaşadığı olayları ve zorlukları hep beraber görüyoruz. Bütün bunlara rağmen bugün Türk ekonomisi dimdik ayaktadır. Her türlü olumsuzluğa karşı ekonominin direnci yüksektir."