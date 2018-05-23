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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (1)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir" - "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Dolarla oynayarak milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak, bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izniyle 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dolardaki yükselişi değerlendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

"Seçime giderken pek çok şey de yapacaklardır kaybettirmek için. Şu anda dolar üzerinde yaşanan oynamayı hep beraber görüyoruz. Bilesiniz ki 24 Haziran seçimlerine giderken dolar üzerinden vatandaşımızı etkilemek isteyen, hükümete fatura kestirmek isteyen ve sandığa bu faturayı yansıtmak isteyen bir irade de var. Biz onu da görüyoruz, ekonominin kurallarını çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin ekonomisi, Allah'ın izniyle güçlü bir ekonomidir. 2014'ten bu yana baktığınızda bir sürü olay yaşadık, 2014 de iki seçim, 2015'te iki seçim yaşadık. 2016'da darbe teşebbüsüne maruz kaldık. 2017'de halk oylaması yaşadık. DEAŞ terör örgütü Türkiye'de eylemler yaptı. Bölücü terör örgütü hendek terörüyle bazı şehirlerimizde hayatı insanlarımıza zindan eden uygulamalara başladı. Türkiye hem bölücü terör örgütüyle hem DEAŞ örgütüyle hem FETÖ terör örgütüyle etkin ve kararlı bir mücadele dönemini yaşadı. Suriye'de yaşananlar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve ülkemizde bulunan mültecileri de buraya koyduğumuzda Türkiye'nin son 4-5 yılda yaşadığı olayları ve zorlukları hep beraber görüyoruz. Bütün bunlara rağmen bugün Türk ekonomisi dimdik ayaktadır. Her türlü olumsuzluğa karşı ekonominin direnci yüksektir."

"Türkiye'de ekonomi sıkıntıya girsin" diye uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'nin notlarını subjektif bir yaklaşımla kırdığını belirten Bozdağ, "O notları ne verirlerse versinler, Türkiye'nin ekonomisi büyümeye devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Yakın zamanda Mersin Akkuyu Nükleer Santrali'nin temelini attık, 22 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bittiği zaman ülkemize hem enerji hem istihdam alanında hem de yeni teknolojiler alanında çok şey katacaktır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde geçen aylarda tam 135 milyar dolarlık 23 firmanın yatırımı ve onlarla ilgili teşvik belgelerinin verilmesi söz konusu oldu ve 19 milyar liralık bütçe açığını kapatacaktır. Türkiye'ye bir yandan böyle saldırılar var, öte yandan milyarlaca dolarlık projelerin ihalesini yapıyor. Bu bizim sahip olduğumuz potansiyelin yüksekliğini gösteriyor. Dolarla oynayarak, milletin cebine, millete zarar verecek sonuçlar ortaya koyarak bu seçimin sonuçlarını değiştireceğini düşünenler varsa aldanıyorlar. Millet oyunu gördü, oyuncuyu da gördü. Millet kuklayı da gördü, kuklacıları da gördü. Onlara fırsat ve izin vermeyecektir. Allah'ın izni ile 24 Haziran yeni bir gün olacağı gibi, yeni bir dönemin de başlangıcı olacaktır."

(Sürecek)

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Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dolar Yozgat

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