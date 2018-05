Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (2)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Amerika bu seçimi takip ediyor, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı bu seçimi takip ediyor. Aynı şekilde Orta Doğu bu seçimi takip ediyor. Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Afrika'sı bu seçimi takip ediyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, bu seçim döneminin yeni bir dönemin kapısını da aralayacağını belirtti.

Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması ile anayasanın değiştiğini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin onaylandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"24 Haziran, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kuralları, kurumları ve gerekleriyle birlikte hayata geçtiği bir tarih olacaktır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra geçen yaklaşık 100 sene sonra Türkiye yeni bir yüz yıla yeni bir hükümet sistemiyle girmenin hazırlıklarını ve heyecanını şu anda yaşıyor. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bu yeni dönemin kapısını sonuna kadar açacaktır. O nedenle bu seçim büyük bir öneme haizdir. Yozgat bu seçimde bundan önce olduğu gibi kendi üzerine düşeni layıkıyla ve fazlasıyla yapacaktır. Çünkü Türkiye'nin her türlü değişiminde öncü rol oynayan illerden biri de Yozgat'tır. Bizim insanımız değişimi, dönüşümü, gelişmeyi her yerden önce görebilme özelliğine de sahiptir. Geçmişte bunun örneklerini hep görüyoruz. Her dönem değişimin öncüsü oldu, ben inanıyorum ki bu seçimde de aynı gayret, aynı çaba içerisinde hep birlikte olacağız."