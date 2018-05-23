FİNANS

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (2)

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2018 15:24 | Son Güncelleme

"Amerika bu seçimi takip ediyor, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı bu seçimi takip ediyor. Aynı şekilde Orta Doğu bu seçimi takip ediyor. Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Afrika'sı bu seçimi takip ediyor" - "Bütün dert, 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanmasını engellemek, bütün dert cumhurbaşkanımızın kazanmasını engelleyemezlerse parlamentoda hiç olmazsa onun elini ayağını bağlayacak çoğunluğu elde etmek" - "Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz, Türkiye'yi durduramayacaksınız"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Amerika bu seçimi takip ediyor, Almanya'sı, Fransa'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı bu seçimi takip ediyor. Aynı şekilde Orta Doğu bu seçimi takip ediyor. Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Afrika'sı bu seçimi takip ediyor." dedi.

Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, bu seçim döneminin yeni bir dönemin kapısını da aralayacağını belirtti.

Bozdağ, 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması ile anayasanın değiştiğini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin onaylandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"24 Haziran, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bütün kuralları, kurumları ve gerekleriyle birlikte hayata geçtiği bir tarih olacaktır. Cumhuriyetimizin ilanından sonra geçen yaklaşık 100 sene sonra Türkiye yeni bir yüz yıla yeni bir hükümet sistemiyle girmenin hazırlıklarını ve heyecanını şu anda yaşıyor. Aziz milletimiz 24 Haziran'da bu yeni dönemin kapısını sonuna kadar açacaktır. O nedenle bu seçim büyük bir öneme haizdir. Yozgat bu seçimde bundan önce olduğu gibi kendi üzerine düşeni layıkıyla ve fazlasıyla yapacaktır. Çünkü Türkiye'nin her türlü değişiminde öncü rol oynayan illerden biri de Yozgat'tır. Bizim insanımız değişimi, dönüşümü, gelişmeyi her yerden önce görebilme özelliğine de sahiptir. Geçmişte bunun örneklerini hep görüyoruz. Her dönem değişimin öncüsü oldu, ben inanıyorum ki bu seçimde de aynı gayret, aynı çaba içerisinde hep birlikte olacağız."

Seçimin sadece Türk halkının değil, dünyanın da gündeminde olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Amerika bu seçimi takip ediyor, Almanya'sı, Fransa’sı, İngiltere'si, Avrupa'sı bu seçimi takip ediyor. Aynı şekilde Orta Doğu bu seçimi takip ediyor. Orta Asya'sı, Uzak Asya'sı, Afrika'sı bu seçimi takip ediyor. Biz kendi seçimimizi yapacağız ama bu seçimin Türkiye'nin birinci gündem maddesi olduğu gibi dünyanın pek çok ülkesinin de ana gündem maddelerinin başında yer aldığını görüyoruz. Belki başka ülkelerin seçimi dünyanın dört bir yanını bu kadar yakından ilgilendirmiyor ama Türkiye olunca Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan söz konusu olunca bütün dünyanın dikkati Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerine çevrilmiş durumda. Buradan bir kez daha söylüyoruz. 24 Haziran'da biz Yozgatlılar olarak, Türk halkı olarak, Türkiye'nin 81 ilindeki seçmenler olarak Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanını seçeceğiz. Türkiye'nin 27. dönem parlamento üyelerini seçeceğiz. ABD'nin veya Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin veya Orta Asya, Uzak Asya'ya, Afrika’ya bir cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz. Biz kendi cumhurbaşkanımızı kendi parlamento üyelerimizi seçeceğiz. Onun için Türkiye’nin seçimlerine herkesin saygı duyması ve duyduğu saygıyı, eylemleriyle söylemleriyle göstermesi son derece önemlidir."

Bekir Bozdağ, 24 Haziran seçimleriyle ilgili herkeste bir telaşın olduğunu, Türkiye'nin içindeki adaylar da değil Türkiye üzerine hesap yapan çevrelerin hepsinde bir telaş olduğunu belirtti. Bozdağ, "Bütün dert, 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımızın kazanmasını engellemek, bütün dert cumhurbaşkanımızın kazanmasını engelleyemezlerse parlamentoda hiç olmazsa onun elini ayağını bağlayacak çoğunluğu elde etmek. Böylece onu Beştepe'de hareketsiz bırakmak hesabı üzerine kuruluyor." dedi.

- "Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz"

Bütün derdin Türkiye'ye kaybettirmek olduğunu vurgulayan Bozdağ, şu görüşlere yer verdi:

"Çünkü cumhurbaşkanına karşı uluslararası çevrelerde ve onların uzantılarında yer alan duygunun altında yatan şey 'Türkiye güçlü yürüyor, Türkiye’nin yürüyüşünü durduramazsak biz Türkiye’yi bir daha kontrol edemeyiz. Türkiye’yi durdurmanın yolu Recep Tayyip Erdoğan’ı durdurmaktır. Türkiye’ye kaybettirmenin yolu Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmektir. Eğer Recep Tayyip Erdoğan’ı durduramazsak Recep Tayyip Erdoğan’a kaybettirmezsek Türkiye’yi durduramayız. Türkiye’ye kaybettiremeyiz' diyorlar. Ben buradan bir kez daha söylüyorum, Türkiye'ye kaybettiremeyeceksiniz, Türkiye'yi durduramayacaksınız. Çünkü Türk milleti Recep Tayyip Erdoğan’a ve onun yol arkadaşlarına, darbecilere karşı, gökten ölüm yağdıranlara karşı nasıl sahip çıktıysak ondan önceki seçimlerde nasıl sahip çıktıysa yine sahip çıkacaktır. Yine siz kaybedeceksiniz Türkiye kazanacak. Yine siz üzüleceksiniz, Türkiye sevinecektir. Allah'ın izni ile 24 Haziran akşamı aziz milletimiz bu büyük milletin ve devletin büyük yürüyüşünün önünde yeni bir sayfayı hem de güçlü bir iradeyle açacaktır. Yeni sayfayı birlikte yazacaktır. Yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz."

Bozdağ, kurumlarıyla kurallarıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin millete ve devlete çok şey kazandıracağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin meyvelerini 24 Haziran'dan sonra göreceklerine işaret eden Bozdağ, "Vatandaşlarımız yeni sistemin milletimize ve devletimize kattığı gücü, sağladığı imkanı ve ürettiği güzellikleri gördükçe 'iyi ki bu sistem değişikliğini yaptık' diyecektir ve bu sistemin üzerinden milletimizin ve devletimizin güçlenmesi için daha fazla destek vermeye, daha fazla bu sistemi getirenlere dua etmeye devam edeceklerdir." ifadesini kullandı.

(Sürecek)

PARTNER3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde... 3 tonluk kazma makinesi ile yuvarlandı! Onu fark ettiklerinde...
ELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenirELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenir
Ek fotoğraflar // Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurduEk fotoğraflar // Tahtakale'de bazı döviz büroları alım satımı durdurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ dolar Yozgat

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Hükümetten art arda dövizle ilgili açıklamalar

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Commerzbank: Dolar 6 lirayı bulabilir

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Borsa İstanbul'dan flaş 'dolar' kararı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Son dakika! Erdoğan Merkez Bankası Başkanı ile görüşecek

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Dövizle borçlanmada yeni dönem yarın başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

Stacey Abrams ABD’nin ilk siyahi kadın vali adayı

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

Bakan Albayrak, Irak sınırındaki petrol sondaj çalışmasını inceledi

ELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenir

ELYAK Başkanı Yurttaş: Elektrikten kaynaklanan yangınlar yüzde 100 engellenir

Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

Prof.Dr. Çelik: İmar Yönetmeliği'nde kurulların bağımsızlığı yasal güvenceye alınmalı

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Bucak'ta, 31 konutun kura çekimi yapıldı

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

Zeybekci: Doğru hamlenin doğru zamanda yapılacağına güvenimiz tam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.