Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ Yozgat'ta: (3)

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "24 Haziran'da es kaza bunların dediği olsa bayramı bunlar mı yapar yoksa İsrail mi yapar? Seçim başarısını kim kutlar? Yani Berlin'de mi kutlanır Ankara'da mı kutlanır, Paris'te mi kutlanır Ankara'da mı kutlanır? Emin olun eğer ayağımız bir tökezlesin bütün başkentler ayağa kalkar." dedi. Bozdağ, Yozgat Belediyesi Bilal Şahin Kültür Merkezi'nde yapacağı seçim koordinasyon toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 24 Haziran'da yapılacak seçimlere değinen Bozdağ, "Muhalefet partileri 'biz gelirsek sistemi değiştireceğiz' diyorlar, onlara inanmayın muhalefet bizim çok ama çok gerimizden geliyor. Türkiye'de hükümet sistemi değişmiş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kabul edilmiş. 24 Haziran'da sistem bütün kurum ve kurallarıyla uygulamaya filen ve resmen girecek ama adamın hala gözü eskide, 'eski hal muhaldir', yeniden gelme imkanı yoktur." diye konuştu. Milletin değişime "evet" dediğini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ama bunlar hala sistem değişmemiş gibi devam ediyorlar. Hala sistem değişmemiş gibi seçim hazırlıkları yapıyorlar. Türkiye'de sistem değişmemiş gibi seçim propagandası yapıyorlar. 25 Haziran'da yeninden parlamenter sistemle yönetilecekmişiz gibi bir algı ile milleti aldatmaya çalışıyorlar. Beyler sistem değişti. Kafayı kuma gömmenin kimseye faydası yok. Hele CHP'ye hiç ama hiç faydası yok. Yeni sistemi daha iyi, CHP nasıl yapacağını açıklaması lazım. CHP'nin adayı da cumhurbaşkanı hükümet sistemi ile Türkiye'yi daha iyi nasıl yöneteceğine dair formülleri varsa onları açıklamalı, yeni sisteme göre Türkiye'yi nasıl inşa edeceğini açıklamalı ama o taraklarda bunların bezi yok. Çünkü değişimi henüz hazmedebilmiş değiller. Allah'ın izniyle 24 Haziran, değişimi hazmedemeyenlere değişimi hazmettirme günü olacaktır. Artık Türkiye'de hükümet değişti ve bunu hep beraber göreceğiz. Onlar bunu öğrenmemişlerse ben eminim ki seçmenimiz, aziz vatandaşlarımız bunu onlara eninde sonunda öğretecektir."

Bozdağ, içeride birbirine benzemez ne kadar insan varsa Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında bir araya geldiğini, tek motivasyonlarının Erdoğan düşmanlığı olduğunu bildiren Bozdağ, "Bunların başka hiç ama hiçbir motivasyonu yok. Konuştukları da öyle, söyledikleri de öyle, projeleri de yok. 'Biz geldiğimizde şunu yapacağız, bunu yapacağız.' Hepsi cumhurbaşkanımıza nefret ve düşmanlık üzerine kurulmuş söylemler, iddialar. Tamamı da yalan ve iftira üzerine, milleti aldatmak üzerine kurulmuş, nefret ve düşmanlık üzerine kurulan bir cephenin bu millete fayda sağlaması mümkün mü?" değerlendirmesinde bulundu. - "Hangi kötülüğü yaptı?" Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde yapılan hizmetleri de anımsatarak, şu görüşlerini paylaştı: "Ben hep söylüyorum. Burada bir kez daha söyleyeceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 6 bin kilometre bölünmüş yolunu 26 bin kilometreye çıkararak Türkiye'ye ihanet mi etti? Niye nefret ediyorsunuz, bu yollarda krallar gibi seyahat ediyorsunuz. Türkiye'nin 76 olan üniversite sayısını 200'ün üzerine çıkardı, her ile üniversite kurarak Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'ye ihanet mi etti kötülük mü yaptı? Hız trenle buluşturdu Türkiye'ye ihanet mi etti? IMF'ye borcunu ödeyip IMF'yi Türkiye'den kovdu da Türkiye'ye ihanet mi etti? Darbecilere meydan okudu, FETÖ'nün teröristlerine izin vermedi de Türkiye'ye ihanet mi etti? Başka ülkelerin onursuz kuklacısı olmayı onursuz kullandığı kişi olmayı kabul etmedi, aziz Türk milletinin onurlu bir evladı olmayı tercih etti de Türkiye'ye ihanet mi etti? Hangi kötülüğü yaptı? PKK terör örgütüne karşı etkin mücadele yaptı, bu millete ihanet mi etti? YPG, PYD'ye karşı etkin mücadele yaptı bu millete ihanet mi etti? Türkiye'yi 3,5 kat büyüterek bu millete ihanet mi etti? Nasıl oluyor da Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bu nefret cephesi bir araya geliyor ve oluşuyor. Ben de soruyorum, Allah aşkına hangi kötülüğü yaptı? Yani Türkiye'de 26 olan havaalanı sayısını 60'a çıkardı ihanet mi etti? Havaalanında uçağa binmeyi rüyasında göremeyen pek çok insanımızı uçağa biner hale getirdi, hava yolunu halkın yolu yaptı."

Türkiye'ye bu iyilikleri yapan ve Türkiye'de büyük dönüşümleri gerçekleştiren Erdoğan'ı yok etmek isteyenlerin bulunduğunu belirten Bozdağ, "Olay bu. Biz onu yok edersek Türkiye'yi durdururuz, Türkiye'yi daha sonra kukla yöneticilerle istediğimiz gibi yaparız." dedi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adam şimdi 'Amerika'dan bir telefon geldi' diyor hiç sormadan, o telefondaki doğru mu eğri mi demeden bakıyor. Adam telefonla kullanıyor, başka hiçbir şeye gerek yok. Telefon ediyor, telefon edenin sesi kulaklarından gitmeden hemen televizyonlara bağlanıyor ve edenin yalanını hakikat gibi Türk milletine anlatabiliyor. Böyle kuklalara ihtiyacı var. Sen YPG'ye PYD'ye 5 bin tır silah verdir, 2 bin kargo uçağı silah veriyorsun bu müttefikliğe yakışmaz. 'Afrin'den çekilin, çekilmezsen geleceğim, Menbiç'ten çekilin, çekilmezsen geleceğim' diyen bir Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini duymak isterler mi istemezler. 'Ben Şam'a büyükelçi göndereceğim' diyen birinin sesini duyarlar. Çünkü Türkiye'nin hukuku Türkiye'nin menfaatini korumak ayrı şey, başkalarının hukukunu, menfaatini korumak ayrı şey."