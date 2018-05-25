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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: (2)

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 13:41 | Son Güncelleme

"Merkez Bankasının bağımsızlığından, kurala dayalı piyasa ekonomisinden, dalgalı kur rejiminden geri adım atılması ne gündeme geldi ne de tartışıldı" - Kur rejiminde değişiklik ne konuşuldu ne tartışıldı ne gündeme geldi ne de olacaktır. Bakın altını çiziyorum, olmayacaktır" - "Ben 11 yılı aşkın süredir bakanlık yapıyorum. Hiçbir zaman Merkez Bankasının ne zaman, ne yapması gerektiği hususunda fikir beyan etmedim. Merkez Bankasının bağımsızlığı, kredibilitesi ekonomimiz açısından, bizim açımızdan son derece önemlidir"

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kur rejiminde değişiklik olmayacağını belirterek, "Merkez Bankasının bağımsızlığından, kurala dayalı piyasa ekonomisinden, dalgalı kur rejiminden geri adım atılması ne gündeme geldi ne de tartışıldı." dedi.

Şimşek, NTV'de katıldığı programda, ekonomideki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Piyasalardaki oynaklık ve para birimindeki değer kaybının sadece Türkiye'ye özgü olmadığını ve Türkiye kaynaklı faktörlerden kaynaklanmadığını ifade eden Şimşek, ülkeye özgü birtakım jeopolitik sorunların, bazı ülkelerle sıkıntıların ve seçim atmosferinin kısmen bu süreçte etkili olduğunu söyledi.

Şimşek, Türkiye'nin bunları aşacağının altını çizerek, "Bünyemiz iddia edildiği gibi zayıf değildir. Türkiye, dayanıklılığını geçmişte net şekilde ortaya koymuştur. Bir aydan kısa süre içinde bu seçim aradan çıkacak ve göreceksiniz Türkiye çok güçlü şekilde pozitif yönde ayrışacak." diye konuştu.

Merkez Bankasının attığı adımların, ilave yeni birtakım hususların ortaya çıkmaması halinde 10 gün içinde etkili olduğunu anımsatan Şimşek, bu süreçte dış kaynaklı ortaya çıkan dedikoduları çok manidar bulduğunu ve bunların seçimleri şekillendirmeye yönelik müdahaleler olduğunu söyledi.

Şimşek, komplo teorilerine sığınmadığını vurgulayarak, "Biz gerekeni yaptık. Daha güçlü tepki gerekiyorsa bundan sonra da vereceğiz." ifadesini kullandı.

Kamu maliyesine ilişkin birtakım ilave endişelerin giderilmesi gerektiğine işaret eden Şimşek, vergileri artırmadan tabanını genişletecek gelir vergisi reformunun yapılacağını, kayıt dışı ekonomiyle güçlü şekilde mücadele edileceğini bildirdi.

Şimşek, kamunun borç sorunu olmadığına dikkati çekerek, firmaların bu gelişmelerden etkilenmesine kayıtsız kalmayacaklarını dile getirdi. Dövizle borçlanmaya yönelik kısıtlamaların büyük firmalar için de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Şimşek, "Bu reform, ortalık yatışınca Türkiye'nin notunu iyileştirmeye, kırılganlıklarını azaltmaya başlı başına yeterlidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bankacılık sektörü sağlam"

Bankacılık sektörüne yönelik endişeleri de değerlendiren Şimşek, sektörün çok büyük şokları absorbe edebilecek kapasiteye sahip olduğunu anlattı. Şimşek, sektörün sermaye yeterlilik oranı ve aktif kalitesinin güçlü olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bazı yapılandırmalar iyi yönetilmediği için buna ilişkin endişeler ifade ediliyor. Problemli kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 2,9 ama 2,9'luk oranın yüzde 75'ine ilişkin genel karşılık var. Yani fiili problemli kredi oranı yüzde 1'in altında. Tamamen onlar batığa dönüşse dahi banka bilançolarına net etkisi yüzde 1'in altında. Yapılandırmaların toplam kredilere oranı da yüzde 3,8. Bu yapılandırmaların yüzde 80'i sorunsuz şekilde idame ettiriliyor. Sektörün karlılığı da devam ediyor. Bankacılık sektörü sağlam."

Şimşek, liranın geldiği durumun realiteden kopuk olduğunu, bunun da şüpheye dayalı birtakım endişelerin fiyatlanmasından kaynaklandığını dile getirdi. Merkez Bankasının para politikasında çok güçlü bir tepki verdiğini ve gerekirse ilave tepki vereceğini vurgulayan Şimşek, "Maliye politikası ve diğer politikalara ilişkin endişeleri gidermek için yatırımcılarla bir diyaloğa gireceğiz. İnşallah gelecek 1-2 hafta içinde çok güçlü yansımalarını göreceğiz." dedi.

Şimşek, 7 Haziran'da yapılacak olağan Para Politikası Kurulu toplantısından çıkabilecek faiz kararına ilişkin soru üzerine de şöyle konuştu:

"Ona tabii ki Merkez Bankamız karar verecek. Ben 11 yılı aşkın bakanlık yapıyorum. Hiçbir zaman Merkez Bankasının ne zaman, ne yapması gerektiği hususunda fikir beyan etmedim. Merkez Bankasının bağımsızlığı, kredibilitesi ekonomimiz açısından, bizim açımızdan son derece önemlidir. Biz hükümet olarak buna değer veriyoruz. Biz sadece dezenflasyon sürecinde Merkez Bankamıza yardımcı olacağız. Para politikası tabi ki önemli bir alandır ama gelecek dönemde enflasyonu aşağı çekecek şekilde maliye politikası uygulamalarına gideceğiz. Önümüzdeki dönemde enflasyonu aşağı çekme ve cari açığı daraltma noktasında çok güçlü bir odaklanma olacak."

- "Dalgalı kur, şokları absorbe etmede yararlı"

Şimşek, kur rejimine ilişkin de "En çok vatandaşımızı tedirgin eden ve sırf siyaseten bu malzemeyi ortaya atan, geçmişte bizimle çalışan arkadaşlar bile var. 'Kur rejimi değişecekmiş', hayır değişmeyecek. Bunların hepsi ülke ekonomisine zarar veren, politika çerçevesine ilişkin endişeleri artıran, Türkiye'ye risk primi ve maliyet olarak dönen söylemler. Kur rejiminde değişiklik, hiçbir zaman ne konuşuldu ne tartışıldı ne de gündeme geldi ne de olacaktır. Bakın altını çiziyorum, olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dalgalı kur rejiminin bu şokları absorbe etmede yararlı olduğunu ifade eden Şimşek, "Kurala dayalı piyasa ekonomisinden de geri adım atmayacağız. Merkez Bankasının bağımsızlığından, kurala dayalı piyasa ekonomisinden, dalgalı kur rejiminden geri adım atılması ne gündeme geldi ne de tartışıldı." dedi.

Şimşek, bu tür yanlış söylemlerin ülkeye zarar verdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Net olarak söylüyorum, bu temel hususlarda geri adım yok, geri adım olmayacak. Türkiye bütün bu sorunlarını kurala dayalı piyasa ekonomisi içinde ve piyasalarla inatlaşmadan çözecek. Piyasaların kaygılarını, yatırımcıların tedirginliklerini anlıyoruz. Bu tedirginlikleri gidermeye yönelik politika çerçevemiz ortada, gereken adımları attık, atmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)

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