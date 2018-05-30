Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Londra temasları

ANKARA (AA) - Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'daki temaslarının çok verimli geçtiğini belirterek, "Yatırımcıların ilgisi büyük." ifadesini kullandı.

Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Londra'da finans kuruluşları temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya geldi.

Twitter hesabından Londra temasları hakkında bilgi veren Şimşek, görüşmelerinin çok verimli geçtiğini, yatırımcıların ilgisinin büyük olduğunu bildirdi.

Şimşek, yatırımcılara verdikleri mesajları aktararak, "Mesajlarımız, 'Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon ve cari açıkla mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız.' şeklinde oldu." değerlendirmesinde bulundu.

