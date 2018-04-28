FİNANS

Başbakan Yıldırım açıkladı! İmar affı 10 gün içerisinde geliyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.04.2018 18:40 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de Ticaret Odası Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım konuşmasında imar affına ilişkin 10 gün içerisinde yasa geleceğini açıkladı.

Başbakan Yıldırım açıkladı! İmar affı 10 gün içerisinde geliyor

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar;

  • İzmir iktidarımızda per çok yeni hizmetle başladı

  • 24 Haziran yeni bir dönem değerli dostlar. Neden yeni bir dönem. Türkiye 94 yıllık sisteminde değişikliğe gitti. Parlameter sistemden Cumhurbaşkanını seçecez, böylece Türkiye zaman açısından ekndini yöneten çok daha iyi bir döneme geçeceğiz.

  • Meclisimiz çok daha güçleecek, ülklenin ihtiyacı olanr eformlrı yapacak ve böylece icraya destek verecek. Bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek.

  • Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir de türkiye de ne kazandıysa ülkede var olan siyasi istikrar nedeniyle kazandı.

  • İzmir büyümeye, hakettiği yere gelmeye devam ediyor. Geçmiş yılların açığını kapatmaya devam ediyor.

  • İzmir'in konutlaırnın yüzde 62's,n ilgilendiren çok önemli bir proje yapıyoruz. Türkiyenin genelinde var olan bir sorun var. mülkiyetle imarla ruhsatla ilgili bir sorun. Bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların briiktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. BUnun adı İmar Barışı'dır. vatandaşlarımızla barışıyoruz ve lşehirlerimizin daha da güzelleşmesi için çalışıyoruz.

  • Bu bir imar savaşı değil imar barışıdır.

  • Ama vatandaşlarımızı binalarımızı yenilemek kentsel dönüşüme katılmak istiyorsa, bunu yapabilecekler.

    • Bu türkiye genelinde 12 milyon konutu ilg,ilendiriyor. onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir.

    • ülkemizde 10 milyon üzerinde vatandaşa istihdam sağladık. bu İzmir'de 485 bin. İzmir gün geçtikçe gerek küresel yatırımcılar gerekse ülkemizin yerli yatırımcıları tarafından tercih edilen cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

    • İzmir bir tarım, turizmsanayi eğitim şehri.

    • İklimiyle, doğal güzlelikleriyle, ,mkan ve kabiliyetleriyle izmir türkiyenin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan bir şehir.

    • 2003 yılından izmirden aydına sadece tali yol vardı:13 yıl içinde İzmir'e bölünmüş yol yaparak bunu 2 katına çıkardık.

    -İzmir iki mega projemiz var bri, İstanbul-İzmir otoyolu. diğeri İzmir-Ankara hızlı tren.

    -Hızlı treni 2020 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İ,zmire hizmetlerimiz devam edecek. Her ne kadar son Balşbakan olsakta İzmire olan saygımız sevgimiz hizmetimiz devam edecek.

    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    başbakan Binali Yıldırım imar affı

    En Çok Okunan Haberler

    e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

    e-Devlet'in yeni hizmetine binlerce kişi akın etti! 4 günde sabıka kaydı alan aday sayısı 11 bine yaklaştı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den çok çarpıcı 'Abdullah Gül' paylaşımı

    Yemek kartı komisyonunda taraflar anlaştı

    Yemek kartı komisyonunda taraflar anlaştı

    Sıfır maliyetle topluyorlar, kilosunu 175 TL'den satıyorlar

    Sıfır maliyetle topluyorlar, kilosunu 175 TL'den satıyorlar

    Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

    Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
    Hisse Adı

    İlginizi Çekebilir

    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

    Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

    Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

    Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

    Yerli tank ve motor üretiminde yeni gelişme! Altay tankı ihalesi sonuçlandı

    Yerli tank ve motor üretiminde yeni gelişme! Altay tankı ihalesi sonuçlandı

    ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    ABD'de saklanıyordu! Tonlarca altın Türkiye'ye getirildi

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Binlerce memur alınacak! Bakan müjdeyi verdi: PTT'ye 5 bin kişilik yeni personel kadrosu açıldı

    Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

    Bitcoin ile ilgili inanılmaz tahmin

    DSİ Genel Müdürü Acu: Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi

    DSİ Genel Müdürü Acu: Kanal Edirne Projesi'nde sona gelindi

    TOKİ’den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı

    TOKİ’den açık arttırma ile konut ve iş yeri satışı

    Teknosa, 2018’e yüzde 17 büyümeyle başladı

    Teknosa, 2018’e yüzde 17 büyümeyle başladı

    Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan'dan TANAP açıklaması

    Doğan Enerji Genel Müdürü Kuyan'dan TANAP açıklaması

    İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

    SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

    "Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.