Başbakan Yıldırım açıkladı! İmar affı 10 gün içerisinde geliyor

İzmir'in konutlaırnın yüzde 62's,n ilgilendiren çok önemli bir proje yapıyoruz. Türkiyenin genelinde var olan bir sorun var. mülkiyetle imarla ruhsatla ilgili bir sorun. Bu bütün vatandaşlarımızın kanayan yarası. Bütün bunları ortadan kaldıracak ve bu yılların briiktirdiği sorunu çözecek düzenlemeyi önümüzdeki 10 gün içerisinde çıkarıyoruz. BUnun adı İmar Barışı'dır. vatandaşlarımızla barışıyoruz ve lşehirlerimizin daha da güzelleşmesi için çalışıyoruz.

İzmir büyümeye, hakettiği yere gelmeye devam ediyor. Geçmiş yılların açığını kapatmaya devam ediyor.

Sayın Cumhurbaşkanım, İzmir de türkiye de ne kazandıysa ülkede var olan siyasi istikrar nedeniyle kazandı.

Meclisimiz çok daha güçleecek, ülklenin ihtiyacı olanr eformlrı yapacak ve böylece icraya destek verecek. Bir yandan da hükümeti denetleme görevini yerine getirecek.

24 Haziran yeni bir dönem değerli dostlar. Neden yeni bir dönem. Türkiye 94 yıllık sisteminde değişikliğe gitti. Parlameter sistemden Cumhurbaşkanını seçecez, böylece Türkiye zaman açısından ekndini yöneten çok daha iyi bir döneme geçeceğiz.

Bu bir imar savaşı değil imar barışıdır.

Ama vatandaşlarımızı binalarımızı yenilemek kentsel dönüşüme katılmak istiyorsa, bunu yapabilecekler.

Bu türkiye genelinde 12 milyon konutu ilg,ilendiriyor. onun için bu çok önemli reform niteliğinde bir düzenlemedir.

ülkemizde 10 milyon üzerinde vatandaşa istihdam sağladık. bu İzmir'de 485 bin. İzmir gün geçtikçe gerek küresel yatırımcılar gerekse ülkemizin yerli yatırımcıları tarafından tercih edilen cazibe merkezi olmaya devam ediyor.

İzmir bir tarım, turizmsanayi eğitim şehri.

İklimiyle, doğal güzlelikleriyle, ,mkan ve kabiliyetleriyle izmir türkiyenin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli yeri olan bir şehir.

2003 yılından izmirden aydına sadece tali yol vardı:13 yıl içinde İzmir'e bölünmüş yol yaparak bunu 2 katına çıkardık.

-İzmir iki mega projemiz var bri, İstanbul-İzmir otoyolu. diğeri İzmir-Ankara hızlı tren.

-Hızlı treni 2020 yılına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İ,zmire hizmetlerimiz devam edecek. Her ne kadar son Balşbakan olsakta İzmire olan saygımız sevgimiz hizmetimiz devam edecek.