FİNANS

Başbakan Yıldırım: "Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız buradan söz veriyorum."

FİNANS HABERLERİ  | 16.06.2018 14:43 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Tokat Turhal Şeker Fabrikası çalışmaya devam edecek. Daha fazla da kotasını, üretimini artıracağız buradan söz veriyorum."


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