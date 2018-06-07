DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "24 Haziran o kadar önemli ki, bilseydiniz, siz de benim gibi uyumazdınız. Sizin de sırtınız yatak görmezdi, inanın" dedi.

Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavas ilçesinde yaptırılan kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi ve mesirelik alanda düzenlenen açılış ve iftar programındaki konuşmasında, millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini, bugüne kadar ne söz verildiyse onu yerine getirdiklerini belirtti.

Millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Zeybekci, "Her bir Tavaslı, Nihat Zeybekci gibi hareket etmek zorundadır. Bir Tavas destanı istiyorum sizden. Burada bir hakkım olduğuna inanıyorum." dedi.

Kendisinin milletvekili adayı olmadığını, o adaylardan daha fazla koşuşturduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Sabahtan sahura kadar koşturuyoruz. İnanın oturmuyorum. Ne için? Bu millet sevdasından. Bakın başkaları, şu hizmetlerin hayalini bile kuramazdı. Şimdi öyle laf ediyorlar ya, işte şöyleydi, böyleydi...Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Eğer gelirler de Tavas'ta konuşurlarsa söyleyin onlara. Bizim yaptıklarımıza, yapacaklarımıza ve bu şehre kazandırdıklarımıza onların hayali bile yetmez. 24 Haziran o kadar önemli ki bilseydiniz, siz de benim gibi uyumazdınız. Sizinde sırtınız yatak görmezdi inanın."