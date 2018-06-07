DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "24 Haziran o kadar önemli ki, bilseydiniz, siz de benim gibi uyumazdınız. Sizin de sırtınız yatak görmezdi, inanın" dedi.
Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Tavas ilçesinde yaptırılan kapalı yüzme havuzu, spor kompleksi ve mesirelik alanda düzenlenen açılış ve iftar programındaki konuşmasında, millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak gördüklerini, bugüne kadar ne söz verildiyse onu yerine getirdiklerini belirtti.
Millete hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Zeybekci, "Her bir Tavaslı, Nihat Zeybekci gibi hareket etmek zorundadır. Bir Tavas destanı istiyorum sizden. Burada bir hakkım olduğuna inanıyorum." dedi.
Kendisinin milletvekili adayı olmadığını, o adaylardan daha fazla koşuşturduğunu dile getiren Zeybekci, şöyle devam etti:
"Sabahtan sahura kadar koşturuyoruz. İnanın oturmuyorum. Ne için? Bu millet sevdasından. Bakın başkaları, şu hizmetlerin hayalini bile kuramazdı. Şimdi öyle laf ediyorlar ya, işte şöyleydi, böyleydi...Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Eğer gelirler de Tavas'ta konuşurlarsa söyleyin onlara. Bizim yaptıklarımıza, yapacaklarımıza ve bu şehre kazandırdıklarımıza onların hayali bile yetmez. 24 Haziran o kadar önemli ki bilseydiniz, siz de benim gibi uyumazdınız. Sizinde sırtınız yatak görmezdi inanın."
Zeybekci, 24 Haziran seçimleri için "bütün benzemezlerin bir araya geldiğini" söyleyerek, "Nasıl toplanıverdi, alakası yok. Biri koyun, biri keçi. Nasıl aynı sürüye girdiler? Biri koyun, biri keçi, biri deve. Bunlar aynı sürüde şimdi. Bakın, siyaset değişti, siyaset farklılaştı diyoruz da bunların ki çok daha farklı hale geldi. Allah'ın izniyle, 24 Haziran'dan sonra bu memlekette bir daha koalisyon derdi yerle bir oldu. O akşam bir Tavas destanı yazalım. Şöyle diz kıra kıra, diz vura vura bir Tavas Zeybeği oynayalım hep beraber." ifadelerini kullandı.
Açılış ve iftar programlarına, Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.
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