FİNANS

Başkent mimarisi ödüllü takılara ilham oldu

FİNANS HABERLERİ  | 10.06.2018 11:20 | Son Güncelleme

Koç Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ankara Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen "Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması"nda Aylin Atacan, başkentin mimarisinden esinlenerek tasarladığı takılarla birincilik ödülünü kazandı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Başkentin mimarisinden esinlenilerek tasarlanan takılar, Aylin Atacan'a birincilik ödülünü kazandırdı.

Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması'nda, Aylin Atacan "takı" kategorisi birincilik ödülüne layık görüldü.

Atacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takılarını tasarlarken, mimarlık tarihinin farklı dönemlerinden ve mimarlığın başka disiplinler yoluyla temsil ediliş biçimlerinden ilham aldığını söyledi.

Takı koleksiyonları hakkında bilgi veren Atacan, "Mimarlık Tarihi" adlı koleksiyonu altında yer alan "Ankara" serisinin, 2017'de başkentin mimari değerlerine odaklanarak ortaya çıktığını anlattı.

Atacan, bu koleksiyonunda, Cumhuriyet dönemi ve özelde Ankara mimarisine odaklandığını belirterek, "Tarih anlatımında başat öneme sahip olan, Ankara'nın kent belleğinin oluşmasında büyük rol oynayan, Cumhuriyet ideolojisinin mimari alanda temsiliyetini sağlayan yapılar, tasarlanan broşların altlığını oluşturuyor." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda doktora eğitimi aldığını ve dört yıldır aynı programda araştırma görevlisi olarak görev yaptığını anlatan Atacan, aldığı eğitimlerin tasarım yapmanın sadece mimari proje üretimiyle sınırlandırılamayacağını, başka disiplinler yoluyla da mimari izler bırakabileceğini öğrettiğini ve takı tasarlamaya başladığını dile getirdi.

Atacan, "Tasarım tercihimi çağdaş takı tasarımına olan ilgimden dolayı takılabilir objeler yönünde yaptım. Fakat üzerinde düşünülmüş ve iyi tasarlanmış diğer objelere evrilebileceğini düşünüyorum, çalışmalarıma göz atanların da bu yönde önerileri olduğunu gördüm. Tasarım anlayışım bir fikrin izini sürmek ve bunun üzerine çalışarak kendi izimi bırakmak doğrultusunda geliştiğinden, tasarımlarımın başka objeler yoluyla da varlığını sürdüreceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

"Takı tasarımı konusunda proje aşamasında olan yeni bir koleksiyonum var, bu koleksiyonda diğerlerinden farklı olarak ahşapla değil kille çalışıyorum." diyen Atacan, koleksiyonun, düzensiz formlardan ve deniz altındaki hayattan esinlenerek ürettiği broş ve kolyelerden oluştuğunu kaydetti.

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi olduÇerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu
Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğuKapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aylin Atacan takı Tasarım

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Abdüllatif Şener: Erdoğan, Pensilvanya’ya Ahmet Ergün ile gitti

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok! 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Muharrem İnce'nin iddialarına peş peşe yalanlama geldi! Canlı yayında gergin anlar

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Af çıkacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika af açıklaması

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Kabataş-Mecidiyeköy metro hattı ne zaman açılacak? Üsküdar-Ümraniye metro hattı ne zaman açılacak? İBB'den açıklama

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Bakan Sarıeroğlu müjdeyi verdi: 2 bin 500 kişi atanacak…

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Çerez olarak tüketiliyordu, şimdi bir kentin ekonomisi oldu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

Kapıkule'de 15 kilometre TIR kuyruğu

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

TSB: Sigorta Şirketleri üç ayda 7.2 milyar lira tazminat üstlendi

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

Altındaki yükseliş, ürünlerin ağırlığına etki etti

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

"Türkiye'ye oynanan oyun bu kadar belirgin bir şekilde olmamıştı"

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

Trakya Birlik; arpa, tritikale, çavdar ve yulaf alım fiyatlarını açıkladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.