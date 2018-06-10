Başkent mimarisi ödüllü takılara ilham oldu

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Başkentin mimarisinden esinlenilerek tasarlanan takılar, Aylin Atacan'a birincilik ödülünü kazandırdı.
Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ve Ankara Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenen Ankara Temalı Ürün Tasarım Yarışması'nda, Aylin Atacan "takı" kategorisi birincilik ödülüne layık görüldü.
Atacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takılarını tasarlarken, mimarlık tarihinin farklı dönemlerinden ve mimarlığın başka disiplinler yoluyla temsil ediliş biçimlerinden ilham aldığını söyledi.
Takı koleksiyonları hakkında bilgi veren Atacan, "Mimarlık Tarihi" adlı koleksiyonu altında yer alan "Ankara" serisinin, 2017'de başkentin mimari değerlerine odaklanarak ortaya çıktığını anlattı.
Atacan, bu koleksiyonunda, Cumhuriyet dönemi ve özelde Ankara mimarisine odaklandığını belirterek, "Tarih anlatımında başat öneme sahip olan, Ankara'nın kent belleğinin oluşmasında büyük rol oynayan, Cumhuriyet ideolojisinin mimari alanda temsiliyetini sağlayan yapılar, tasarlanan broşların altlığını oluşturuyor." diye konuştu.
Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümünde lisans, Gazi Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladığını, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programı'nda doktora eğitimi aldığını ve dört yıldır aynı programda araştırma görevlisi olarak görev yaptığını anlatan Atacan, aldığı eğitimlerin tasarım yapmanın sadece mimari proje üretimiyle sınırlandırılamayacağını, başka disiplinler yoluyla da mimari izler bırakabileceğini öğrettiğini ve takı tasarlamaya başladığını dile getirdi.
Atacan, "Tasarım tercihimi çağdaş takı tasarımına olan ilgimden dolayı takılabilir objeler yönünde yaptım. Fakat üzerinde düşünülmüş ve iyi tasarlanmış diğer objelere evrilebileceğini düşünüyorum, çalışmalarıma göz atanların da bu yönde önerileri olduğunu gördüm. Tasarım anlayışım bir fikrin izini sürmek ve bunun üzerine çalışarak kendi izimi bırakmak doğrultusunda geliştiğinden, tasarımlarımın başka objeler yoluyla da varlığını sürdüreceği kanaatindeyim." değerlendirmesinde bulundu.
"Takı tasarımı konusunda proje aşamasında olan yeni bir koleksiyonum var, bu koleksiyonda diğerlerinden farklı olarak ahşapla değil kille çalışıyorum." diyen Atacan, koleksiyonun, düzensiz formlardan ve deniz altındaki hayattan esinlenerek ürettiği broş ve kolyelerden oluştuğunu kaydetti.
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