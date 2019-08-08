Başkentin 7 noktasında sıkı kurban denetimi

"Bu kontrollerde de hayvanın sağlık şartlarının taşıyıp taşımadığı, kulak küpe numarasının olup olmadığı ve bu numaranın sistemde kayıtlı olup olmadığı detaylı bir şekilde uzman veteriner hekimler tarafından yapılmaktadır. İlimizde 85 satış noktasında şu anda 91 bin büyükbaş, 115 bin civarında küçükbaş hayvan kurbanlık için satışa sunuldu. Ankara'nın genelinde kurbanlıkla ilgili bir sıkıntı bulunmamaktadır."

Kurbanlıkların hayvan pazarlarında da kontrollerinin yapıldığını ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

Korkmaz, bu yol kontrollerinde kurbanlıkların sağlık şartlarını taşıyıp taşımadıklarının, sağlık ve sevk belgelerinin olup olmadığının kontrol edildiğini, sevk belgesi olmayan ve şartları taşımayanların hayvan pazarlarına girişlerine müsaade edilmediğini anlattı.

- HAYSAG uygulaması

Korkmaz, vatandaşların akıllı telefonlarına "HAYSAG" uygulamasını indirerek, hayvanın cinsiyeti, yaşı, aşı geçmişi gibi özelliklerine ulaşabileceklerini hatırlattı.

Kurbanlık alacak vatandaşlara önerilerde de bulunan Korkmaz, hayvanın gözleri ve tüylerinin parlak olmasının, ağız ve burun akıntısının bulunmamasının önemli olduğunu aktardı.

Korkmaz, hayvanın küpeli ve aşılarının tam olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Tüm bunlara karşın tereddüt eden vatandaşımız kurbanlıkla ilgili her soruyu hayvan pazarlarındaki veteriner hekimlere ve ilçe müdürlüklerimize danışabilirler." dedi.

- "132 kesim noktası hazır"

Korkmaz, kurbanlıkların uygun koşullarda kesilmesi amacıyla il genelinde 132 kesim noktasının hazır olduğunu belirterek, vatandaşların sağlık ve hijyen açısından uygun olan bu yerlerde kurbanlıklarını kesebileceklerini kaydetti.

Kurban etlerinin 14-20 derece sıcaklıkta 5-6 saat dinlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Korkmaz, daha sonra etlerin eksi 18 derecede 6 ay muhafaza edilebileceğini söyledi.

