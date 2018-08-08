FİNANS

Başkentin yöresel ürünleri YÖREX'te sergilenecek

FİNANS HABERLERİ  | 08.08.2018 16:01 | Son Güncelleme

Ankara Ticaret Borsası Başkanı Yavuz: - "Başkent Ankara'nın yöresel ürünleri bu yıl YÖREX'te tüketici ve alım heyetleriyle buluşacak"

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX) Ankara'nın yöresel ürünleri de sergilenecek.

Antalya Ticaret Borsasından yapılan açıklamada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) desteğiyle ATB tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenecek YÖREX'in, 24 Ekim 2018'de kapılarını açacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ankara Ticaret Borsası ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Faik Yavuz, ilki 2010'da düzenlenen YÖREX'in başarılı şekilde büyüyerek yoluna devam ettiğini bildirdi.

Borsa olarak bu yılki fuarda da yerlerini alacaklarını belirten Yavuz, "Başkent Ankara'nın yöresel ürünleri bu yıl YÖREX'te tüketici ve alım heyetleriyle buluşacak. Coğrafi işaretli Çubuk turşusu, Beypazarı kurusu, sucuğu ve bir çok yöresel ürünüyle YÖREX'te stant açacak olan Ankara Ticaret Borsasının hedefinde Ortadoğu pazarı var." ifadesini kullandı.

YÖREX ile yerel değerlere sahip çıkıldığını vurgulayan Yavuz, "Biz bu ürünleri ortaya çıkarıp dünyaya tanıtmak zorundayız. ABD ve İtalya'da bunun örnekleri var. Bunları çıkaracak zeminleri hazırlamamız gerekiyor. Böyle bir zemini de Türkiye'de ilk kez YÖREX hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin bazı yöresel değerlerinin Avrupa Birliği pazarında yerini aldığına, Ortadoğu ülkelerinin de yöresel ürünler için iyi bir pazar olabileceğine işaret eden Yavuz, yöresel değerlerle bu pazarlara girilebileceğini bildirdi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır da YÖREX'in 24-28 Ekim 2018 tarihlerinde ANFAŞ Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirterek, yöresel değerlerine sahip çıkarak tüketiciyle buluşturan oda, borsalar, yerel yönetimler, kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Ticaret Borsası antalya YÖREX

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