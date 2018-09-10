Başkentte gıda denetimleri hız kesmedi

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ekipleri, başkentte 45'i üretim, 153'ü satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 198 işletmede denetim yaptı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beykaya ve beraberindeki 15 kişilik ekip, Ankara'da zincir market, pastane ve restoranları denetledi. Denetimler sonucunda 184 işletmenin mevzuatlara uygun şekilde faaliyet gösterdiği belirlenirken, 11 işletmeye asgari teknik ve hijyenik şartlarda tespit edilen eksiklikler için süre verildi. Mevzuatta belirlenen genel ve özel hijyen kurallarına aykırı faaliyet göstermesi sebebiyle 2 işletmeye ve kayıt belgesi olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle de 1 işletmeye yönelik yasal süreç başlatıldı. Denetimler kapsamında toplamda 14 işletmede olumsuzluk tespit edildi. Öte yandan, denetimlerde şüphe duyulan işletmelerden 21 numune alındı ve mevzuata uygunluğu kontrol edilmek üzere ilgili laboratuvar müdürlüklerine gönderildi. Denetimler çerçevesinde olumsuzluk tespit edilen işletmelere toplam 7 bin 346 lira idari para cezası uygulandı.

- "Çiftlikten sofraya denetim" Beykaya, Türkiye'nin 81 ilinde üretim, satış ve toplu tüketim yeri olmak üzere toplam 672 bin işletmeye yönelik denetim faaliyeti yürüttüklerini bildirdi. Denetimlerde görülen aksaklıklar konusunda işletmeleri uyardıklarını ve numune aldıklarını anlatan Beykaya, numuneler analiz edildikten sonra uygunsuzluk tespit edilmesi halinde yasal işlem uygulandığına dikkati çekti. Beykaya, "Çiftlikten sofraya, ham maddenin başlangıcından son mamule kadar her aşamada denetim faaliyetleri yürütüyoruz. Kontrol planları kapsamında risk esasına göre uygun sıklıkta, haber vermeden hassasiyetle denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz." dedi. Denetimlerde uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda, idari para cezası (18-20 bin lira arası) kesildiğine, markanın ifşa edildiğine ya da işletmenin faaliyetten men edildiğine işaret eden Beykaya, etiket bilgilerinden kaynaklanan sorunlarda satışa izin vermediklerini, insan sağlığını ilgilendirecek boyuttaki olaylarda cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Beykaya, "Alo 174 Gıda Hattı"na gelen şikayetlerin de hassasiyetle değerlendirildiğini ve denetimlerin yapıldığını dile getirdi. Uluslararası standartlarda yaklaşık 41 gıda kontrol laboratuvarının bu konuda çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Beykaya, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini vurguladı. Tüketicilerin bilgi ve algısının da çok önemli olduğuna dikkati çeken Beykaya, "Tüketicilerimizin herhangi bir tekstil ürününe gösterdikleri hassasiyeti gıda ürünlerine de göstermeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın özellikle son kullanma tarihi, bakanlığımızın onayı gibi etiket bilgilerini kontrol etmeleri lazım. Uygunsuzluk görmeleri halinde il, ilçe müdürlüklerimizi ya da Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak bize müracaat ederek denetim faaliyetlerine katılım sağlayabilirler." ifadesini kullandı. - "2017'de 1 milyonu aşkın işletme denetlendi" Gıda işletmelerine yönelik yılın başından bu yana 704 bin 290 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda olumsuzluk tespit edilen 10 bin 739 işletmeye toplam 65 milyon 664 bin 53 lira idari para cezası uygulandı, 76 işletme için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu ve 209 ürün toplatıldı.