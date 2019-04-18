Başkent'te Trabzon Günleri başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Trabzon Günleri" etkinliğine katıldı.

Albayrak, Atatürk Kültür Merkezi'ndeki organizasyonda, "gönülden hissettiği" bir programda yer aldığını söyledi.

Bakan Albayrak, "Bugün Ankara'da olsak da kapıdan içeri girdiğimizde gerek insan olarak sahip olunan o enerjiye muhatap olmak gerek etraftaki resimler, stantlardaki Trabzon'u ve şehrin kültürünü yansıtmak için ortaya konulan değerlerle hakikaten bugün burası bize Trabzon olmuş." dedi.

Trabzon Günleri'ni düzenleyenlere teşekkür eden Albayrak, "Etkinlik, ilklerin şehri olan Trabzon'un Türkiye'nin diğer illerine öncülük etmesi hasebiyle önemli." diye konuştu.

Diğer illerin de kültür ve değerlerini anlatmak için benzer faaliyetler yapmaya başladıklarını dile getiren Albayrak, ülkenin dört bir yanında benzeri etkinliklerle Trabzon'un sıcaklığının, samimiyetinin, maddi, manevi, kültürel ve gastronomik değerlerinin tanıtılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.