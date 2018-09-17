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Başkentteki okul servislerinde "konfor ücret" tartışması

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2018 09:36 | Son Güncelleme

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi: - "Başkentte servis ücretleri, Ankara Servis Aracı İşletmeleri Odasınca belirlendi ve ANKESOB tarafından onaylandı ancak bazı şirketler, 'konfor' adı altında belirlenen servis ücretlerinin üzerinde talepte bulunuyor" - "Konfor adı altında istenen ücretin açıklamasında yer alan marka model kısıtlaması ve araç takip sistemi, öğrenci taşıyan bütün servis araçlarında olması zorunlu. Bütün servislerde bulunan bu hizmet için ekstra ücret talep edilmesi doğru değil" - ATO Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Merter: - "Okul yönetimi ve okul aile birlikleri tarafından istenen araç model yılı ve marka gibi talepler doğrultusunda fiyatlarda farklılıklar ortaya çıkıyor"

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bazı şirketlerce "konfor" adı altında istenen ekstra ücretlerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Seyfi, AA muhabirine, başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış yapıldığını, 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin bin 818 lira, 3-6 kilometrelerdeki ücretin bin 989 lira, 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 340 lira, 10-15 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 718 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 65 lira olarak belirlendiğini dile getiren Seyfi, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 54 lira olarak tespit edildiğini belirtti.

Başkentte odanın belirlediği servis ücretlerinin, ANKESOB tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Seyfi, ilgili yönetmelik ve genelgelere göre de kent içinde öğrenci taşıyan firmaların bu ücretleri uygulamasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Seyfi, başkentte öğrenci servisi taşımacılığının iki şekilde gerçekleştirildiğini, bir yandan odalarına bağlı servisler tarafından bu işlerin yapıldığını, diğer taraftan Ankara Ticaret Odasına (ATO) kayıtlı şirketlerin öğrenci taşıdığını anlattı.

Başkentte servis bedellerinin ANKESOB tarafından belirlenen rakamın üzerine çıkmaması gerekirken, bazı şirketlerin hem belirlenen bedelin üzerinde hem de "konfor" adı altında ekstra ücret talep ettiğini belirten Seyfi, "konfor" adı altında istenen ücretin açıklamasında yer alan marka model kısıtlaması ve araç takip sisteminin bütün servis araçlarında bulunmasının zorunlu olduğunu bildirdi. Seyfi, "Bütün servislerde bulunan bu hizmet için ekstra ücret talep edilmesi doğru değil." dedi.

Çok sayıda velinin kendilerini arayarak, bilgi aldığını aktaran Seyfi, velilerden bu bedelleri kesinlikle kabul etmemelerini istedi.

Seyfi, 0-3 kilometre için yıllık bin 818 lira olarak belirlenen servis ücretinin, söz konusu şirketlerce "ek konfor ücreti (marka model kısıtlaması, araç takip ücreti)" adı altında bir kalem eklenmesiyle yıllık 3 bin 602 liraya yükseldiğini ifade etti.

Velilerin bu ücreti kabul etmek zorunda olmadıklarını vurgulayan Seyfi, esnaf olan servisçiler için odalarını, ATO'ya bağlı şirketlerin taşıdığı öğrencilerin velilerinin de ATO'yu arayarak şikayette bulunabileceklerini bildirdi.

Seyfi, oda olarak bu ücretlere izin vermeyeceklerini vurgulayarak, özellikle özel okul öğrenci velilerine istenilen ücretleri ödememeleri çağrısında bulundu.

- "Talepler servis ücretlerine yüzde 10-20 artış olarak yansıyor"

ATO Şehir İçi Yolcu, Servis Taşımacılığı ve Filo Kiralama Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Ömer Merter de başkentte servis ücretlerine ilişkin Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odasınca belirlenip ANKESOB tarafından onaylanan ücretlerle ATO tarafından belirlenip Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından onaylanan fiyatların birebir aynı olduğunu söyledi.

Yönetmeliğe göre servis araçlarının en fazla 12 yaşında olabileceğini anımsatan Merter, okul yönetimi ve aile birlikleri tarafından istenen araç model yılı ve marka gibi talepler doğrultusunda fiyatlarda farklılıkların ortaya çıktığını bildirdi.

Merter, öğrenci taşıyan araçlarda bulunması kanunen zorunlu haller dışında farklı taleplerin de kendilerinden talep edildiğine işaret ederek, hem ATO tarifesinde hem de esnaf odasının tarifesinde "marka, model, konfor ve ek hizmet bedeli" diye nitelendirilen yüzde 10-20 ek ücret talebinin istenebileceğinin belirtildiğini dile getirdi.

ATO'ya bağlı firmaların, yayımlanan ücret tarife listesi haricinde fazla ücret almasının söz konusu olmadığına dikkati çeken Merter, "Öğrenci taşıyan araçlarda bulunması kanunen zorunlu haller dahilinde farklı bir fiyat bulunmamaktadır. Talepler doğrultusunda fiyat farkı oluşmaktadır." dedi.

Merter, ATO olarak geleceğin teminatı öğrencilere güvenli ve kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, tarifede belirtilen haller dışında hiçbir şekilde fazla ücret talep edilmediğini ve bu yönde gerekli önemlerin alındığını kaydetti.

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