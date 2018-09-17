ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Halil İbrahim Seyfi, başkentte okul servisi ücretlerinin oda tarafından belirlendiğini ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince (ANKESOB) onaylanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, bazı şirketlerce "konfor" adı altında istenen ekstra ücretlerin kesinlikle kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Seyfi, AA muhabirine, başkentte 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için okul servis ücretlerinde ortalama yüzde 13 artış yapıldığını, 0-3 kilometrelerdeki servis ücretinin bin 818 lira, 3-6 kilometrelerdeki ücretin bin 989 lira, 6-10 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 340 lira, 10-15 kilometrelerdeki ücretin 2 bin 718 lira olarak belirlendiğini söyledi.

Servislerde rehber hizmeti için istenecek ücretin üst limitinin 65 lira olarak belirlendiğini dile getiren Seyfi, 15 kilometreyi aşan her kilometre için alınacak ücretin 54 lira olarak tespit edildiğini belirtti.

Başkentte odanın belirlediği servis ücretlerinin, ANKESOB tarafından onaylanarak yürürlüğe girdiğine dikkati çeken Seyfi, ilgili yönetmelik ve genelgelere göre de kent içinde öğrenci taşıyan firmaların bu ücretleri uygulamasının zorunlu olduğunu ifade etti.