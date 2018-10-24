Batarya üretiminde teknolojik kapışma

BERLİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Son aylarda Avrupa’nın, özellikle Almanya’nın, elektrikli otomobiller için batarya hücresi üretimi ile ilgili çalışmaları hızlandırması, başta telefonlar olmak üzere mobil cihazların olmazsa olmazı lityum iyon pil üretimini tekrar gündeme getirdi.

Çinli şirketler CATL, Funeng Technology, BYD, Lishen, ABD’li Tesla, Güney Koreli Samsung SDI, LG Chem başta olmak üzere pek çok şirket dev batarya fabrikaları inşa ederek, küresel pil tedarik zincirinden büyük pay alabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yılın sonunda dünya çapında yaklaşık 220 Gigawatt saat (GWh) olması beklenen toplam lityum iyon pil üretiminin, ülkelerin yapacağı yeni yatırımlarla birlikte 2023’te 658 GWh’ye ulaşması, 2028’de ise bin GWh’nin üzerine çıkması bekleniyor. Böylece, lityum iyon pil üretiminin 2028'e kadar yaklaşık yüzde 400 artacağı tahmin ediliyor.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkacak yüksek talebin, çok büyük bir bölümünün Çin tarafından karşılanacak olması dikkati çekiyor. Çin'in bu yıl kapasitesini yaklaşık 135 GWh'e, 2023’te 405 GWh’e ve 2028’de 631 GWh’e çıkarması bekleniyor.