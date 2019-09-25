FİNANS

Batı Afrika’da gelir eşitsizliği zirve yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 14:06 | Son Güncelleme

"Eşitsizlik Krizi" raporuna göre Batı Afrika’nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden bile fazla

ADDİS ABABA (AA) - Afrika’nın Nijerya ve Gana gibi en büyük ekonomilerine sahip batı bölgesinde, gelir ve servet uçurumu artmaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA) ve yardım kuruluşu OXFAM ortaklığında Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da düzenlenen "Afrika’da Eşitsizlik" konulu seminerde Batı Afrika’da görülen gelir adaletsizliğin “kritik” seviyelere ulaştığı bilgisine yer verildi.

OXFAM Batı Afrika Bölge Program Danışmanı Kwesi W. Obeng tarafından seminerde sunulan “Batı Afrika Eşitsizlik Krizi” adlı raporda, bölgenin sahip olduğu hızlı büyüme rakamlarına rağmen gelir eşitsizliğini kapatmakta hiçbir mesafe kat edemediği aktarıldı.

Rapora göre, Batı Afrika’nın en zengin yüzde 1'inin sahip olduğu servet, bölgedeki diğer tüm insanların toplam servetinden daha fazla. Bölgede en fazla eşitsizliğin görüldüğü ülkelerden biri ise zengin petrol kaynaklarına sahip Nijerya.

Nijerya’nın en zengin kişisi günlük 1 milyon dolar harcasa dahi tüm servetini tüketmesi yaklaşık 46 yıl alıyor.

Ülkedeki en zengin 5 Nijeryalının sahip olduğu 29,9 milyar dolarlık servet hükümetin 2017 bütçesinden bile fazla.

UNECA Direktörlerinden Adam Elhiraika ise yaptığı sunumda, kıtadaki yüksek seviyeli eşitsizliğin ciddi bir problem olduğuna dikkati çekerek, “Eşitsizlik kıtada siyasi ve sosyal istikrarsızlık yaratabilir.” yorumunda bulundu.

OXFAM, daha önce hazırladığı raporda, Afrika'da sadece 3 milyarderin servetinin yaklaşık 650 milyon kişinin toplam servetinden daha fazla olduğunu açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Batı Afrika Gelir eşitsizliği

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