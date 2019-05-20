Batı Akdeniz 4 ayda 62 milyon dolarlık domates ihraç etti

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - İlk 4 ayda yaklaşık 157 milyon 494 bin dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), yurt dışına en fazla domates gönderdi.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden derlediği verilere göre, Antalya, Isparta ve Burdur'un yer aldığı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, ocak-nisan döneminde bölgeden 157 milyon 493 bin 977 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirdi. Bu rakamın 130 milyon 438 bin dolarlık kısmını yaş sebze oluşturdu.

Yurt dışına 43 ürünün gönderildiği bölgeden en fazla 61 milyon 547 bin 384 dolarla domates ihracatı yapıldı. Domatesi, 43 milyon 615 bin 521 dolarla biber takip etti.

Ayrıca 10 milyon 341 bin 957 dolarlık nar, 10 milyon 169 bin 82 dolarlık kornişon salatalık ihraç edildi.

Bunun yanında, 8 milyon 742 bin 313 dolarlık kabak, 6 milyon 603 bin 892 dolarlık bal kabağı, 5 milyon 580 bin 741 dolarlık turunçgiller, 4 milyon 38 bin 597 dolarlık elma ihracatı gerçekleştirildi.

- En fazla ihracat Rusya ve Almanya'ya