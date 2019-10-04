FİNANS

Batı Akdeniz Bölgesi'nin ihracatı 1,35 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2019 15:25 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Hakkı Bahar: - "Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolarlık ihracat gerçekleşti" - "Bu dönemde en fazla ihracatı maden ve metal sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat Çin'e yapıldı"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, birlik üyesi ihracatçıların bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracatın 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolara ulaştığını bildirdi.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeden sadece eylülde 137 milyon 432 bin 564 dolarlık ihracat yapıldığını, 9 aylık dönemde ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artış yaşandığını vurguladı.

Batı Akdeniz'den 9 ayda 1 milyar 354 milyon 703 bin 378 dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirten Bahar, en fazla ihracat yapan sektörün 340 milyon 794 bin 936 dolar ile maden ve metal sektörü, en fazla ihracat yapılan ülkenin de Çin olduğunu kaydetti.

Bu dönemde en yüksek ihracat artışının savunma ve havacılık sektöründe yaşandığına işaret eden Bahar, şunları kaydetti:

"Bu sektör geçen yılın 9 aylık döneminde 12 milyon 932 bin dolar olan ihracatını bu yılın 9 ayında yüzde 272 artırarak, 48 milyon 198 bin dolara yükseltti. Yine bu dönemde ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ile demir ve demir dışı metaller sektörünün ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla sırasıyla yüzde 10,22 ve yüzde 32,19 artış gösterdi. Bu dönemde Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 80, İspanya'ya gerçekleşen ihracat yüzde 85 Türkmenistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 132 artış gösterdi."

Türkiye geneli ihracatın 9 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artış gösterdiğini hatırlatan Bahar, Batı Akdeniz Bölgesi'nden gerçekleşen ihracat artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
BAİB Hakkı Bahar ihracat

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