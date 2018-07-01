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Batı Akdeniz cari açığı yendi

FİNANS HABERLERİ  | 01.07.2018 12:22 | Son Güncelleme

DIŞ ticaret istatistikleri 2018 yılı mayıs ayı sonu verilerine göre, Batı Akdeniz illeri Antalya, Isparta ve Burdur ile Afyonkarahisar, cari açık vermedi.

Batı Akdeniz cari açığı yendi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞ ticaret istatistikleri 2018 yılı mayıs ayı sonu verilerine göre, Batı Akdeniz illeri Antalya, Isparta ve Burdur ile Afyonkarahisar, cari açık vermedi. Antalya 46,7, Afyon 25, Burdur 15,8, Isparta 15,5 milyon dolar cari fazla verdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı mayıs ayı sonu itibariyle dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Sadece bu yılın ihracat ve ithalat rakamlarını açıklayan TÜİK'in verilerine bakıldığında Batı Akdeniz illeri, Türkiye'nin en önemli problemlerinden biri olan cari açık vermedi. Bölgenin ihracat rakamları geçen yılın aynı dönemine göre artarken, ithalat rakamları da ciddi ölçüde düştü. Antalya tarım ve doğal taş, Burdur, Isparta ve Afyonkarahisar ise doğal taş ihracatıyla öne çıktı.
ANTALYA 46.7 MİLYON DOLAR FAZLA VERDİ
2017 yılı mayıs sonunda 93 milyon 318 bin dolar olan turizm kenti Antalya'nın ihracatı, bu yıl aynı dönemde 131 milyon 178 bin dolara yükseldi. Geçen yıla göre ihracatını 37 milyon 860 bin dolar artırdı. 2017 yılı mayıs sonunda ithalatı 203 milyon 402 bin dolar olan Antalya, bu yıl aynı dönemde 84 milyon 449 bin dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre ithalatını 118 milyon 953 bin dolar azalttı. Buna göre Antalya dış ticarette, 84 milyon dolar üzerindeki ithalatına karşın 131 milyon doların üzerinde ihracatla, mayıs sonu itibariyle 46 milyon 729 bin dolarlık cari fazla verdi.
AFYONKARAHİSAR'DA 25 MİLYON DOLARLIK FARK
2017 yılı mayıs sonunda ihracatı 28 milyon 703 bin dolar olan termalin başkenti Afyonkarahisar'ın ihracatı bu yıl aynı dönemde 32 milyon 597 bin dolara yükseldi. Geçen yıla göre ihracat 3 milyon 894 bin dolar arttı. Geçen yıl mayıs sonunda ithalatı 17 milyon 749 bin dolar olan Afyonkarahisar, bu yıl aynı dönemde 7 milyon 561 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre ithalatını 10 milyon 188 bin dolar azalttı. Buna göre Afyon dış ticarette, 32,5 milyon dolar üzerindeki ihracata karşın, 7,5 milyon doların üzerinde ithalatla, mayıs sonu itibariyle 25 milyon 36 bin dolarlık cari fazla verdi.
ISPARTA'DA 15,5 MİLYON DOLARLIK CARİ FAZLA
2017 yılı mayıs sonunda ihracatı 15 milyon 815 bin dolar olan gül diyarı Isparta'nın ihracatı bu yıl aynı dönemde 19 milyon 464 bin dolara yükseldi. Kent, geçen yıla göre ihracatını 3 milyon 649 bin dolar artırdı. Geçen yıl mayıs sonunda ithalatı 6 milyon 418 bin dolar olan Isparta, bu yıl aynı dönemde 3 milyon 963 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre ithalat 2 milyon 455 bin dolar azaldı. Buna göre Isparta dış ticarette, 3,9 milyon dolar üzerindeki ithalatına karşı 19 milyon doların üzerinde ihracatla, mayıs sonu itibariyle 15 milyon 501 bin dolarlık cari fazla verdi.
BURDUR'UN İTHALATI ARTTI AMA CARİ FAZLA VERDİ
2017 yılı mayıs sonunda ihracatı 18 milyon 827 bin dolar olan göller diyarı Burdur'un ihracatı bu yıl aynı dönemde 20 milyon 690 bin dolara yükseldi. Geçen yıla göre ihracat 1 milyon 863 bin dolar arttı. Geçen yıl mayıs sonunda ithalatı 1 milyon 693 bin dolar olan Burdur, bu yıl aynı dönemde 4 milyon 880 bin dolar ithalat gerçekleştirdi. Geçen yıla göre ithalat 3 milyon 187 bin dolar arttı. Buna göre Burdur dış ticarette, geçen senenin aynı dönemine göre ithalat rakamını artırsa da, 4 milyon dolar üzerindeki ithalatına karşın 20 milyon doların üzerinde ihracatla, mayıs sonu itibariyle 15 milyon 810 bin dolarlık cari fazla verdi.

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Batı Akdeniz cari açığı yendiBatı Akdeniz cari açığı yendiBatı Akdeniz cari açığı yendi

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