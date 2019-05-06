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Batı Akdeniz ihracatında artış sürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 06.05.2019 15:56 | Son Güncelleme

BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu"

Batı Akdeniz'den bu yılın ilk 4 ayında 141 ülkeye 621 milyon 808 bin 255 dolarlık ihracat gerçekleştirildiği bildirildi.

Batı Akdeniz İhracatçı Birlikleri (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı içerisinde 500 milyon doları aşan bölge ihracatının yükselişini sürdürdüğünü belirtti.

Antalya, Burdur ve Isparta'dan nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde bir oranında artışla 151 milyon 877 bin 473 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini kaydeden Bahar, "Bölgemizin 4 aylık dönemde dünyanın 141 ülkesine gerçekleştirdiği ihracat ise yüzde 1,4 artışla 621 milyon 808 bin 255 dolar oldu. Bu dönemde en fazla ihracatı 157 milyon 493 bin 977 dolarla yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapan 5 sektör arasında en büyük artış yüzde 164,9 oran ve 61 milyon 664 bin 316 dolar ile demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı." ifadelerini kullandı.

Mermer alımında Çin'de yaşanan daralmaya rağmen madencilik sektörünün 137 milyon 729 bin 172 dolarla bölge ihracatında lokomotif sektör olma özelliğini koruduğuna dikkati çeken Bahar, şunları kaydetti:

"Kimya ve ağaç orman ürünleri sektörü ise istikrarlı bir şekilde devam etti. Kimya sektörü yüzde 9,2 artışla 59 milyon 822 bin 924 dolar, ağaç ve orman ürünleri sektörü ise yüzde 8,8 artışla 50 milyon 525 bin 43 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgemizden en fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörün dışındaki sektörlere bakıldığında, savunma ve havacılık sektörü ise yüzde 179,3 oranında artış ve 18 milyon 940 bin 517 dolar ihracat ile dikkatleri üzerine çekiyor."

- En fazla ihracat Çin'e yapıldı

Yılın ilk 4 aylık döneminde en fazla ihracatın 62 milyon 660 bin 683 dolar ile Çin'e gerçekleştirildiğini dile getiren Bahar, Özbekistan'a gerçekleşen ihracatın ise yüzde 55,5 artış ile 37 milyon 200 bin 683 dolara ulaştığını vurguladı.

İhracattaki artışın kesintisiz olarak sürmesinin beklendiğini kaydeden Bahar, şöyle devam etti:

"En fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 dışındaki ülkelere bakıldığında yedinci sırada yer alan İspanya'ya yüzde 116 oranında artışla 25 milyon 687 bin 912 dolar ihracat gerçekleştirildiği görüldü. İspanya gibi yüzde 100'e yakın artış yaşanan bir diğer Avrupa ülkesi de İtalya oldu. İtalya'ya yüzde 92 oranında artışla 22 milyon 627 bin 828 dolar ihracat gerçekleştirildi. Asya pazarında en ciddi ihracat artışı yaşanan ülke ise Türkmenistan oldu. Türkmenistan'a 4 aylık süreçte yüzde 212,2 artışla 17 milyon 605 bin 653 dolar ihracat yapıldı. İç karışıklıkların eskiye göre hafiflediği Libya'da da ciddi oranda ihracat artışı sağlandı. Libya’ya yüzde 130,9 oranında artışla 6 milyon 303 bin 695 dolar ihracat yapıldı. BAİB olarak, bölge ihracatımızın daha da artması için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz. Amacımız lokomotif sektörlerdeki firmalarımıza alternatif pazarlar yaratarak, ihracatlarını artırmak, ana pazarlarındaki faaliyetlerini aralıksız sürdürmelerini sağlamak, katma değeri yüksek sektörlerdeki firmalarımıza ise ihracat pazarları oluşturmaktır."

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BAİB Başkanı Hakkı Bahar Batı Akdeniz ihracatı ihracat

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