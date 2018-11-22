Batı Akdeniz ihracatında yeni rekor; 1,5 milyar doları aştı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'in ihracat rakamı 1,5 milyar doları aştı. 20 Kasım itibariyle üç ilin toplam ihracatı 1 milyar 542 milyon 931 bin dolara yükseldi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.6 artış gerçekleşti.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) verilerine göre, Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz bölgesinin toplam ihracat rakamı 20 Kasım itibariyle 1,5 milyar dolar sınırını aştı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyar 475 milyon dolar olan ihracat, yüzde 4.6 oranındaki artışla 1 milyar 542 milyon 931 bin dolara yükseldi.

TARIM SEKTÖRÜ 588 MİLYON DOLAR

Tarım, sanayi ve madencilik olarak üç ana başlıkta toplanan ihracatta, ilk sırada yüzde 7.4 artış ve 588 milyon dolarla tarım sektörü geliyor. İkinci sırada ise yüzde 8.2 artış ve 522 milyon dolarla sanayi sektörü, üçüncü sırada da yüzde 2.9 düşüş ve 432 milyon dolarla madencilik bulunuyor.

İhracatta en büyük paya sahip tarım sektöründe ilk sırayı yüzde 11'lik artış ve 441 milyon dolarla bitkisel ürünler aldı. Bitkisel ürünlerin içinde ise yüzde 12.3 artış ve 384 milyon dolarla yaş meyve sebze sektörü geliyor. Yüzde 3 düşüş yaşanan hayvansal ürünlerde 17.9 milyon dolar, yüzde 2.3 düşüş yaşanan ağaç ve orman ürünlerinde ise 129 milyon dolarlık ihracata ulaşıldı.

SANAYİ SEKTÖRÜ İKİNCİ SIRADA

522 milyon dolarlık ihracata sahip sanayi sektöründe içeriğinde demir ve metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayi, hazır giyim ve konfeksiyon, elektrik- elektronik ve hizmet, çelik, çimento, savunma ve havacılık sanayi, mücevher, otomotiv endüstri gibi sanayi mamullerinde toplam 328 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Sanayi mamulleri ihracatı yüzde 19 oranında artış gösterdi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ise yüzde 7.5 azalmayla 148 milyon doları aştı. Tarıma dayalı sanayi ürünlerinde ise yüzde 2'lik düşüşle 45 milyon doları aşan bir ihracat gerçekleşti.

150'Yİ AŞKIN ÜLKEYE İHRACAT

Batı Akdeniz'den bu yıl içinde 165 civarında ülkeye ihracat gerçekleşti. 1 milyar 542 milyon dolarlık toplam ihracatta ilk sırayı, geçen yıla göre yüzde 14.7'lik düşüşün yaşandığı Çin aldı. Çin'e 227 milyon doları aşan ihracat yapıldı. İkinci sıradaki Almanya'ya ise yüzde 8 düşüşle 108 mily:on dolar ihracat gerçekleşti. Üçüncü sıradaki Rusya'ya yüzde 100'ü bulan artışla 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracatın gerçekleştiği diğer ülkeler ise "ABD 65.8 milyon dolar. Romanya 54.3 milyon dolar. Özbekistan 52 milyon dolar. İran 47.8 milyon dolar. Ukrayna 46.6 milyon dolar. İtalya 46.6 milyon dolar. Bulgaristan 43.7 milyon dolar. Hollanda 42.9 milyon dolar. BAE 42.5 milyon dolar. Fransa 38.7 milyon dolar. Birleşik Krallık 37.9 milyon dolar. Suudi Arabistan 37.4 milyon dolar. İspanya 30.9 milyon dolar. Azerbaycan- Nahçıvan 28.4 milyon dolar. KKTC 25.5 milyon dolar. Irak 24.6 milyon dolar" şeklinde sıralandı.

