Batı Akdeniz'de seçim günü elektrik tüketimi arttı

Antalya, Burdur ve Isparta'da, 24 Haziran seçimlerinde elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den (AEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, seçim günü kesintisiz enerji sağlamak için 927 personelle hizmet verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 7 arttığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu artışta sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların saat 17.00'den itibaren seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekranlara kilitlenmesi de önemli rol oynadı. Gün içinde özellikle Antalya'nın ilçeleri Kepez ve Muratpaşa'daki tüketim artışı dikkati çekti. Alınan tedbirlerle tedbirlerle bölgeye gün boyunca kesintisiz enerji sağlandı. Olası kesinti ve arızalara anında müdahale için genel müdürlük binasında kriz masası oluşturuldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, arızalara müdahale edecek vardiya bazlı ekip, araç ve çağrı merkezi personel sayısını üst düzeye çıkardıklarını, nöbetçi ekipler bulundurduklarını bildirdi.

