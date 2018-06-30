FİNANS

Batı Akdeniz'de seçim günü elektrik tüketimi arttı

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2018 13:25 | Son Güncelleme

Batı Akdeniz'de seçim günü elektrik tüketimi arttı

Antalya, Burdur ve Isparta'da, 24 Haziran seçimlerinde elektrik tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttığı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'den (AEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, seçim günü kesintisiz enerji sağlamak için 927 personelle hizmet verildiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde, geçen yılın aynı dönemine göre elektrik tüketiminin yüzde 7 arttığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu artışta sıcak havaların etkisiyle artan klima kullanımının yanı sıra vatandaşların saat 17.00'den itibaren seçim sonuçlarını takip etmek üzere ekranlara kilitlenmesi de önemli rol oynadı. Gün içinde özellikle Antalya'nın ilçeleri Kepez ve Muratpaşa'daki tüketim artışı dikkati çekti. Alınan tedbirlerle tedbirlerle bölgeye gün boyunca kesintisiz enerji sağlandı. Olası kesinti ve arızalara anında müdahale için genel müdürlük binasında kriz masası oluşturuldu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, arızalara müdahale edecek vardiya bazlı ekip, araç ve çağrı merkezi personel sayısını üst düzeye çıkardıklarını, nöbetçi ekipler bulundurduklarını bildirdi.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandıDarboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı
Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldıSabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AEDAŞ AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu personel seçim

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Merkez Bankası'ndan son dakika karar! Kredi kartları faiz oranları arttırıldı

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Dünyanın en stressiz şehirleri belli oldu!

Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Ucuz dolara dikkat! Binlerce kişi mağdur

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Darboğaz’ın ihraç kirazlarının hasadına başlandı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Sabiha Gökçen'de dün yolcu rekoru kırıldı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Seçim günü elektrik tüketimi yüzde 16 arttı

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti!

S&P, Türkiye'nin 'Ulusal Ölçüm Notu'nu yükseltti!

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

Bakan Tüfenkci: Üreticilerin önündeki problemleri çözüme ulaştırmaya çalışacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.