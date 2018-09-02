FİNANS

Batı Akdeniz'den 8 ayda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

Antalya, Isparta ve Burdur illerinden ocak-ağustos döneminde, 1 milyar 184 milyon 131 bin 251 dolarlık ihracat yapıldı

Antalya, Burdur ve Isparta'yı kapsayan Batı Akdeniz'den yılın 8 ayında yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Akdeniz ihracatının bu yılın ocak-ağustos aylarını kapsayan 8 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 6,28 artışla 1 milyar 184 milyon 131 bin 251 dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Bahar, sektörel olarak incelendiğinde 8 ayda, madencilik ürünlerinde yaklaşık 326 milyon dolarlık, yaş meyve ve sebze ürünlerinde 314 milyon dolarlık, kimya ürünlerinde 112 milyon dolarlık, ağaç mamulleri ve orman ürünlerinde 94 milyon dolarlık, demir-demir dışı metallerde 80 milyon dolarlık ihracat yapıldığını belirtti. Demir-demir dışı metaller sektöründe ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,10, yaş meyve ve sebze ürünlerinde ise yüzde 15,10 arttığına dikkati çeken Bahar, madencilik ürünleri ihracatının yüzde 0,91, kimya ürünleri ihracatının yüzde 7, ağaç mamulleri ve orman ürünleri ihracatının da yüzde 4,86 gerilediğini ifade etti.

En fazla ihracatın yaklaşık 173 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiğine işaret eden Bahar, bu ülkeyi yaklaşık 87 milyon dolarla Almanya, 79 milyon dolarla Rusya, 51 milyon dolarla ABD, 47 milyon dolarla da Romanya'nın takip ettiğine değindi.

Bahar, açıklamasına şöyle devam etti:

"Ocak-ağustos döneminde Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilen ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 146,6 arttı. Bölgemizden 1 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 79'a ulaştı. Çin Halk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirilen ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 gerilemesinde bu ülkenin elindeki mermer stoğu etkili oldu. Almanya'da yaşanan gerilemede ise iklimsel nedenler etkili oldu. Üzüm bağlarının doludan etkilenmesi, iklimsel nedenlerden dolayı yaş meyve sebze ihracatında beklenen rakamların elde edilememesine neden oldu. Mermer ham plakaları 160 milyon dolara yaklaşan rakam ile bölgemizden en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün oldu. İkinci sırada 100 milyon dolara doğru ilerleyen ihracat rakamı ile domates yer aldı."

Ağustos ayında yapılan ihracatın ise 2017'nin aynı ayına göre yüzde 20,79 düşüşle 115 milyon 748 bin 387 dolar olduğunu belirten Bahar, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ağustos ayı ihracat rakamlarının düşük olmasında etkili olduğunu aktardı.

Bahar, "BAİB olarak bölgemiz ihracatını daha da artırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı disiplin ve özveri ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya Antalya ihracat Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği

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