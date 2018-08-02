FİNANS

Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 02.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Batı Akdeniz ihracatı yılın geride kalan 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştı"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, Batı Akdeniz'den yapılan ihracatın ocak-temmuz döneminde yüzde 10,36 artarak, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara ulaştığını belirtti.

Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, Birliğin faaliyet alanındaki Antalya, Burdur ve Isparta'dan temmuzda gerçekleştirilen dış satımın yüzde 10,59 artışla 136 milyon 60 bin 513 dolar olduğunu ifade etti.

İhracatın yarısından fazlasının yaş meyve sebze ile maden sektörü ürünlerinden oluştuğunu belirten Bahar, Batı Akdeniz'in ihracatının yılın 7 aylık döneminde yüzde 10,36 artış göstererek, 1 milyar 68 milyon 377 bin dolara çıktığını bildirdi.

Bölgeden en fazla ihracatın Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapıldığını aktaran Bahar, şunları kaydetti:

"En fazla ihracat gerçekleştiren ilk 5 sektörde en büyük ihracat artışı demir ve demir dışı metaller sektöründe yaşandı. Sektörün ihracatı yüzde 72,54 artışla 59 milyon 200 bin 416 dolar oldu. Yaş meyve sebze sektöründe artış yüzde 15,92 olurken, rakam 300 milyon dolara yaklaştı. Yaş meyve sebze sektörü ihracatının örtü altı sebze üretiminin başlamasıyla daha da artması bekleniyor. İhracatın en fazla arttığı ülke ise Rusya. Rusya'ya ihracatımız yüzde 166,73 artışla 70 milyon 253 bin 903 dolara yükseldi."

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