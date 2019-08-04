FİNANS

Batı Akdeniz'den ihracat 1 milyar doları aştı

FİNANS HABERLERİ  | 04.08.2019 12:41 | Son Güncelleme

BAİB: - "Yılın geride kalan 7 aylık döneminde Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 1 milyar 91 milyon 578 bin 110 dolar ihracat gerçekleştirildi"

Batı Akdeniz'den bu yılın 7 aylık döneminde yaklaşık 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapılan açıklamada, Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'den yapılan ihracatta, geçen yıla oranla artış yaşandığı bildirildi.

Bölgeden temmuz ayında 170 milyon 310 bin 543 dolar ihracat yapıldığına işaret edilen açıklamada, "Yılın geride kalan 7 aylık döneminde Batı Akdeniz'den geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla 1 milyar 91 milyon 578 bin 110 dolar ihracat gerçekleştirildi. Temmuzda bölgemizden gerçekleşen ihracat yüzde 25 arttı." ifadeleri kullanıldı.

En fazla ihracat yapılan ülkenin ise Çin olduğu belirtilen açıklamada, demir ve demir dışı metaller sektörünün sergilediği ihracat performansının da dikkati çektiği vurgulandı.

Açıklamada, yaş meyve sebze sektörünün geçen yıla göre yüzde 3,2 gerileme yaşasa da 285,4 milyon dolar ile bölgeden en fazla ihracat gerçekleştiren sektör olduğu ifade edildi.

Yaş meyve sebze sektörün en fazla ihraç ettiği ürünün yaklaşık 80 milyon dolarla domates olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çin'e fumigasyon (zararlılardan korunma metodu) uygulamasının başlamasıyla birlikte bölgemizden yapılan kiraz-vişne ihracatı da dikkati çekti. Kiraz sezonunun içinde bulunduğumuz bu günlerde BAİB üyeleri yaklaşık 65 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi. Çin'in yanı sıra Güney Kore'ye de ihracatın başlayacak olması nedeniyle önümüzdeki yıllarda bölgemizden ihraç edilecek olan kiraz miktarının ciddi oranda artması bekleniyor."

Açıklamada, 7 aylık dönemde Batı Akdeniz'den 157 ülkeye ihracat gerçekleştirildiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
antalya BAİB Batı Akdeniz ihracat

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