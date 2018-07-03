FİNANS

Batı Akdeniz'den ihracat

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 14:55 | Son Güncelleme

Antalya, Burdur ve Isparta'dan yapılan ihracat, haziranda 2017'nin aynı ayına göre yüzde 10,85 geriledi - BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Haziran ayında ihracatta yaşanan gerilemede Ramazan Bayramı tatili etkili oldu"

Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz'de ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,85 gerileyerek 140 milyon 238 bin 130 dolar oldu.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yaptığı yazılı açıklamada, ocak-haziran döneminde ihracatın 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 10,37 artarak 932 milyon 697 bin 231 dolar düzeyinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bölge ihracatının bu ayın ilk yarısında 1 milyar dolar rakamını aşmasının beklendiğini vurgulayan Bahar, şunları kaydetti:

"Yıl sonunda ise bölgeden 2 milyar dolar ihracat gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Yılın ilk altı ayında yaklaşık 273 milyon dolar yaş meyve ve sebze ürünleri, turunçgiller, çay, 246 milyon dolar madencilik ürünleri, 81 milyon dolar kimya, 71 milyon dolar ağaç mamulleri ve orman ürünleri, 48 milyon dolar demir-demir dışı metaller-adi metaller ihracatı yapıldı. Yılın ilk yarısında Batı Akdeniz'den ülke bazında en fazla ihracat 130,2 milyon dolarla Çin'e gerçekleştirildi. Haziran ayında ihracatta yaşanan gerilemede Ramazan Bayramı tatili etkili oldu."

İhracatın artırılması için çalışmaların devam edeceğini belirten Bahar, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi (UR-GE) projeleri düzenleyeceklerini bildirdi.

PARTNERCildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!Cildinizden çok şikayet ediyorsanız bu haber tam size göre!
Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliğiAytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği
Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandıEmekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BAİB BAİB Başkanı Hakkı Bahar ihracat

En Çok Okunan Haberler

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika! Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.