FİNANS

Batı Akdeniz'in 3 aylık ihracatı 470 milyon doları geçti

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 15:35 | Son Güncelleme

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar: - "Antalya, Burdur ve Isparta'da 1 Ocak-31 Mart'ta yüzde 1,62 artışla 470 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleşti" - "Çin, 42,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakkı Bahar, Antalya, Burdur ve Isparta'da 1 Ocak-31 Mart döneminde 470 milyon 196 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bahar, yaptığı açıklamada, Batı Akdeniz bölgesinin ihracattaki yükselişini aralıksız sürdürdüğünü belirtti.

Bölgenin ihracatının üç ayda yarım milyar dolara yaklaştığını aktaran Bahar, "Antalya, Burdur ve Isparta'da 1 Ocak-31 Mart arasında yüzde 1,62 artışla 470 milyon 196 bin 10 dolar ihracat gerçekleşti. Sadece mart ayında gerçekleşen ihracat ise 145 milyon 788 bin 838 dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Hortum, fırtına ve sel felaketleri nedeniyle ürün arzında ve kalitesinde yaşanan daralmanın bölgenin yaş meyve sebze ihracatını da etkilediğini hatırlatan Bahar, şunları kaydetti:

"Sektör buna rağmen 3 aylık dönemde 124,1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Maden sektörünün ihracatı 100 milyon dolara yaklaşırken, demir ve demir dışı metaller sektörü yılın ilk gününden itibaren yüksek tempolu ihracatını aralıksız sürdürüyor. Sektörün ihracatı yüzde 200'e yaklaşan artışla 42,1 milyon dolara ulaştı. Kimya ile ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü ise geçen yıla oranla yükselişe geçti. Çin, 42,8 milyon dolarla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 41 milyon dolarla ikinci sırada Rusya takip etti. Özbekistan'a gerçekleşen ihracat yüzde 60 artışla 33,1 milyon dolara ulaştı."

Bahar, birlik olarak ihracatın daha da artması için çalıştıklarını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Bahar BAİB ihracat

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