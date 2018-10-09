Batı Akdeniz'in elma ihracatı yüzde 784 arttı

LEYLA ATAMAN KOYUNCUOĞLU - Antalya, Isparta ve Burdur illerini kapsayan Batı Akdeniz'in elma ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 784 arttı.

AA muhabirinin Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Batı Akdeniz'den 31 ülkeye 21 bin 900 ton elma ihracatı yapıldı. 2017'nin aynı döneminde bölgeden elma ihracatı 3,3 bin ton düzeyinde gerçekleşmişti. Miktar olarak elma ihracatı yüzde 564 artış gösterdi.

Ülke olarak incelendiğinde bölgeden elma ihracatının yüzde 82'si Rusya'ya yapıldı. Söz konusu dönemde Rusya'ya 18 bin 908 ton, Hindistan'da bin 175 ton, Irak'a bin ton, Suudi Arabistan'a 429 bin 135 kilogram, İsrail'e 379 bin 807 kilogram, Birleşik Arap Emirlikleri'ne 207 bin 288 kilogram elma gönderildi.

Bulgaristan, Afganistan, Yunanistan, Katar, Pakistan, Sri Lanka, Malezya, Gürcistan, Sırbistan, Birleşik Krallık, Türkmenistan, Umman, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Maldiv Adaları, Ürdün, Macaristan, İsveç, Hollanda, Belçika, Almanya, Azerbaycan, Ukrayna ve Hong Kong da elma ihracatı yapılan ülkeler arasında yer aldı.