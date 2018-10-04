FİNANS

Batı Akdeniz'in yıl sonu ihracat hedefi 2 milyar dolar

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

BAİB Başkanı Hakkı Bahar: - "Bölgemizden 151 ülkeye ihracat yapıldı. 1 Ocak - 30 Eylül 2018 döneminde ihracatımız 1,3 milyar doları geçti. Hedefimiz bu sene 2 milyar dolarlık ihracat"

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Hakkı Bahar, yılın 9 ayında Batı Akdeniz'den 1,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, "Hedefimiz bu sene 2 milyar dolarlık ihracat." dedi.

Bahar, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, dünyada ticaret savaşlarının sürdüğünü söyledi.

Bu yılın 9 ayındaki ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 7 arttığını anlatan Bahar, "Bölgemizden 151 ülkeye ihracat yapıldı. 1 Ocak - 30 Eylül 2018 döneminde ihracatımız 1,3 milyar doları geçti. Hedefimiz bu sene 2 milyar dolarlık ihracat. Bu hedefin ne kadarını yakalayabiliriz bilemiyorum fakat yakalayabilmek için mücadele etmeliyiz. Memleketimiz ticaret savaşlarının ortasında kavga veriyorsa biz bu savaşın askerleriyiz. 'Bölge ve her bir işletme olarak bu hedefleri desteklemeliyiz' diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yılın 9 ayında Batı Akdeniz bölgesinden yapılan ihracatta en fazla payı alan ülkenin 191 milyon dolarla Çin'in olduğunu dile getiren Bahar, bu ülkeyi 96 milyon dolarla Almanya ve 84,5 milyon dolarla Rusya'nın takip ettiğini bildirdi.

Bahar, sektör olarak bölge ihracatında ilk sırayı yaklaşık 365 milyon dolarla madencilik ürünleri, 336 milyon dolarla yaş meyve ve sebze, 126 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamullerinin aldığını kaydetti.

- Yeni projeler

Bölgeden 25 sektörün ihracat gerçekleştirdiğini fakat toplam ihracatın yüzde 60'ını madencilik ve yaş meyve sebze sektörlerinin oluşturduğunu belirten Bahar, diğer sektörleri desteklemek ve ihracatlarını artırmak için çalışmak gerektiğini söyledi.

BAİB olarak yaş sebze meyve lojistik merkezleri projesi hazırladıklarını kaydeden Bahar, konuyla ilgili projenin Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisine sunulduğunu dile getirdi. "İhracat loncaları" projesiyle ihracatçı olmayan firmaları da ihracat ailesine katmak istediklerini belirten Bahar, bunun için Antalya, Burdur ve Isparta çanağında birer gönüllü temsilci oluşturacaklarını bildirdi.

Antalya'da bir tır parkının bulunmadığını, bununla ilgili inisiyatif almak istediklerini ifade eden Bahar, "Konu izin aşamasında. Gerekli yasal prosedür tamamlanırsa bunu yapmaya BAİB olarak biz talibiz. Tır parkı Antalya'nın büyük bir ihtiyacıdır, hem gümrük muhafaza hem de tır sektörü için bu dağınıklığın toplanması anlamında ciddi bir adım olacaktır." diye konuştu.

Antalya Limanı'na ro-ro hizmetini getirmek için çalışmaları bulunduğunu da anlatan Bahar, Mersin Limanı'nda faaliyet gösteren bir firmayla anlaşıldığını, firmanın da Antalya Limanı yönetimiyle görüşmelerinin devam ettiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
BAİB Batı Akdeniz ihracatı Hakkı Bahar

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