Batı Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren beklenen sağanağın, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde etkili olması bekleniyor.

Saat 18.00'e kadar süreceği öngörülen yağışların yerel ve kuvvetli olacağı belirtildi.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

