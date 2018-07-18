Batı Teksas türü petrole yeni vadeli işlemler geliyor

New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirket, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne ek olarak yeni bir tür vadeli işlemler oluşturacağını duyurdu.

ICE'tan yapılan açıklamada, şu anda ABD'de en yaygın kullanılan ve fiyatı iç piyasadaki arz-talep ile Oklahoma eyaletinin Cushing kentindeki petrol stokları tarafından belirlenen WTI tipi ham petrolün yanı sıra, sevkiyat merkezi Teksas eyaletinin Houston kenti olacak Permian WTI adlı yeni bir tür vadeli işlemlerin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanan Permian WTI vadeli işlemlerinin adını ABD'nin petrol üretimi en yüksek bölgesi olan Batı Teksas'taki Permian havzasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Permian havzasında ham petrol üretiminin günlük ortalama 2,8 milyon varile çıktığına işaret edilen açıklamada, Houston kentinin de ABD'nin ham petrol sevkiyatı için odak noktası haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICE Petrol Piyasaları Başkan Yardımcısı Jeff Barbuto, "ABD'nin Meksika Körfezi bölgesinin ticaret merkezi olan Houston, Kuzey Amerika ham petrolü için doğal bir sevkiyat noktası konumunda. Cushing WTI ile Brent arasındaki fiyat farkı, ABD'den ihraç edilen petrol için uyuşmazlık yaratıyor. Bunun yerine, yerel ve yabancı alıcılar için güvenilir, öngörülebilir ve uygun küresel bir ham petrol fiyatlandırması oluşturmak istiyoruz." yorumunda bulundu.