FİNANS

"Batıda ne varsa, doğuda da olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 16.03.2019 15:54 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız"

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 il ve 510 ilçede doğal gaz erişiminin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız." dedi.

Dönmez, Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Üsküdar olmak üzere İstanbul için aynı aşkla çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde şehrin durumunu anımsatan Bakan Dönmez, o dönemde çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk ve hava kirliliğiyle mücadele etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Dönmez, aynı dönemde kendisinin de hava kirliliğiyle mücadele etmek üzere İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ'de (İGDAŞ) göreve getirildiğini ifade ederek, "Yollarda çöp dağları vardı, kısa sürede bunların hepsini aştık. Baktılar ki bu adamın istikbali açık, uyduruk bir iddiayla Cumhurbaşkanımızın önüne geçmeye çalıştılar, mahkum ettiler. O mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı, sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lidere sahibiz. Çeşitli engellerle yine önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama birlik ve beraberlikle üstünden geleceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da doğal gaz abonesi sayısının da önemli ölçüde arttığını aktaran Fatih Dönmez, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde ve 510 ilçesinde olmak üzere doğal gaz erişiminin bulunduğunu hatırlattı.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız. Biz bu altyapıyı yaparken, Sayın Binali abimiz tabii ki boş durmadı. O da 6 bin kilometrelik duble bölünmüş yolu 26 bin kilometreye çıkardı. Vatandaşlarımızın trafikte geçen sürelerini azalttı. Şimdi inanıyoruz ki ulusal başarısını İstanbul'da da gösterecek ve başta ulaşım olmak üzere İstanbul'un tüm sorunlarının üstesinden gelecek. Bunun için sizin desteğinize ve tercihinize ihtiyacımız var. İstanbul, dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmet kervanındaki yerini almaya kararlı."

PARTNERİnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!İnsan hiç mi yaşlanmaz?Osmanlı'yla gurur duyuyorum ama miras peşinde değilim!
CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacakCCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak
Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildiAmerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Üsküdar

En Çok Okunan Haberler

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Meteoroloji'den son tahminler geldi: Havalar ısınacak

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Yeni Zelanda'daki cami saldırısında kan donduran detaylar

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Murat Kurum'dan indirim müjdesi!

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Milyonlarca ev hanımına iş müjdesi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Bakan Albayrak: Ciddi revizyonlara gidiyoruz

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

“Blockchain ekonomi ve finansı yönetecek”

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

Bakan Pekcan: İki ayda dış ticaret açığı 10.8 milyar dolar aşağı çekildi

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

CCI / Başarır: Kadınlar bir arada olduğunda güçleri artacak

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Amerikan Şirketler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Serra Akçaoğlu seçildi

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

Takeda Türkiye’nin genel müdürü Şeyda Atadan Memiş oldu

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

EKONOMİ KİTAPLIĞI - William Bernstein'dan "Yatırımın Dört Temel Taşı"

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

Bakan Pekcan: Ürün Güvenliği Kanun Tasarısı, en kısa zamanda hizmette olacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.