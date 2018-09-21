FİNANS

"Batının yaptırımları Rusya - Çin ilişkilerini güçlendiriyor"

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 09:58 | Son Güncelleme

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov: - “(Rusya ve Çin) Sanayilerimiz güçlendiği oranda ABD başta olmak üzere Batılı meslektaşlarımızda hoşnutsuzluk yaratıyor” - "ABD ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, baskı ve belirli alanlardaki yasaklar, bizi (Rusya ve Çin) tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye ve çözümler bulmaya itiyor"

KUNMİNG (AA) - Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve Çin’de gelişen sanayinin ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, “Batının baskısı ve yaptırımları bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye itiyor.” dedi.

Manturov, Çin'in Kunming şehrinde Rusya ve Çin arasında sanayi alanında yapılan alt komite görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Rusya ve Çin’in zorlu jeopolitik ve ekonomik koşullar içerisinde olduğuna işaret eden Manturov, “Her şeyden önce, bu, metalürji ve özellikle alüminyumda büyük miktarlarda rekabetçi ürünler üretmemizden kaynaklanıyor.” diye konuştu.

Rusya ve Çin sanayilerinin gelişmesi nedeniyle Batılı ülkelerin rahatsızlık duyduğunu savunan Manturov, “Sanayilerimiz güçlendiği oranda ABD başta olmak üzere Batılı meslektaşlarımızda hoşnutsuzluk yaratıyor.” dedi.

Söz konusu hoşnutsuzluğun bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Manturov, “Özellikle metalürji, alüminyum, elektronik sanayi, tıbbi ürünler, otomotiv ve diğer sanayi dallarında iş birliğimizi arttırmak istiyoruz. ABD ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, baskı ve belirli alanlardaki yasaklar, bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye ve çözümler bulmaya itiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmişti.

Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamada ise Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti.

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