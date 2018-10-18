Batman 2. Tarım ve İnşaat Fuarı

Batman'da ikincisi düzenlenen Tarım ve İnşaat Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Ahmet Deniz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Batman'ın petrol kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğunu söyledi.

Türkiye petrolünün yüzde 40’ının Batman'da üretildiğini hatırlatan Deniz, "Petrol kadar tarım da çok önemli. Batman'ın 465 bin hektar arazisinin yüzde 34’ü tarım arazisi, 20 bin civarında çiftçimiz tarımla uğraşıyor. Bu çok önemlidir. Son dönemlerde fıstığa yoğun talep var, yoğun bir fıstık dikimi var. Önümüzdeki yıllarda Batman’da fıstık üretiminden söz edilecek, çilek hakeza. Son günlerde desteğimizle ciddi mahiyette seracılığa ilgi var. Bu topraklar suyla bütünleştirildiği zaman üretmeceğimiz şey yok.” ifadelerini kullandı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da fuarların bir sektörün üretiminden tüketimine kadar gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.

Dünya genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler ile iklim değişikliği ve doğal kaynaklarda yaşanan azalmanın, tarım sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti: