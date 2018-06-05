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Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

FİNANS HABERLERİ  | 05.06.2018 10:58 | Son Güncelleme

  BATMAN'da, 3 yıl önce 70 dönüm arazide ekilen böğürtlen, bu yıl ürün vermeye başladı.

Batman böğürtleni, Avrupa pazarında

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, 3 yıl önce 70 dönüm arazide ekilen böğürtlen, bu yıl ürün vermeye başladı. Bölgede kurulan tek böğürtlen ekim alanında bu yıl 50 ton rekolte elde edilmesi beklenirken, tesisin yetkilisi Ziraat Mühendisi Ahmet Ceylan, Almanya'daki bir firma ile 3 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını söyledi.
Batman'ın Yunuslar köyünde 70 dönümlük alana böğürtlen ekimi yapan bir üretici, ilk ürününü Almanya'ya ihraç edecek. Ağustos ayında hasadı yapılacak böğürtlenden 50 ton rekolte elde edilmesi bekleniyor. Tesiste görev yapan Ziraat Mühendisi Ahmet Ceylan, böğürtlenin veriminden memnun olduklarını dile getirerek, böğürtlenin üreticinin artık öncelikli ürünleri arasında olduğunu söyledi. Ceylan, "Böğürtlen, bu sene hem verim, hem de fiyat bakımından üreticileri memnun edecek. İki hafta içinde başlayacak böğürtlen hasadı ağustos sonuna kadar sürecek. Bu ürün istihdama da katkı sağlayacak. Böğürtleni yeni ektiğimizde birçok üretici 'tutmaz' demişti. Ancak çileğe alternatif olan ürün zamanla rağbet görmeye başladı" dedi.
'GÜNDE BİR AVUÇ BÖĞÜRTLEN ÇOK YARARLI'
Ceylan, Almanya'daki bir firma ile yaptıkları görüşmede 3 milyon Euro'luk bir anlaşma yaptıklarını ifade ederek, "Bu yıl ürünümüzü Almanya'ya göndereceğiz. Gerekli bağlantıları yaptık. Böğürtlenin üretim maliyeti düşük, verimi ise yüksek. Organik asit, mineral bakımından zengin bir meyve. Özelikle bitkilerde bulunan flavanlar açısından zengin olan böğürtlen kansere karşı adeta kalkan görevi üstleniyor. Ayrıca kanı incelterek kan şekeri dengeleyen böğürtlen diyabet rahatsızlığı olan için de önemli şifa kaynağıdır. Günde bir avuç böğürtlen sağlık açısından çok yararlı. Ağustos ayında elma hasadına da başlayacağız. Elma şu anda gelişme safhasında. Bu aylar elmanın kendini büyüttüğü dönemdir. Aşırı sıcaklara karşı bahçenin genelinde de file uygulamasını getirdik. Daha önce bölgede yetişmeyen birçok ürünün bu verimli topraklarda yetiştiğini bir yerde ispatladık" diye konuştu.

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Batman böğürtleni, Avrupa pazarındaBatman böğürtleni, Avrupa pazarındaBatman böğürtleni, Avrupa pazarındaBatman böğürtleni, Avrupa pazarında

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