Batman'da Albion çileği hasadına başlandı

Batman'ın Sason ilçesinde devlet desteği ile dikilen ve aroması ile bilinen Albion çileğinin hasadı yapılıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 2011 yılında ilçede başlayan ve 3 bin dönümlük alanda yetiştirilen Albion çileğinin hasadına başlandı. Son günlerde yaşanan sağanak ve dolu nedeniyle geçen yıl nisan ayında yapılan hasat, bu yıl mayıs ayına sarktı.

Çilek yetiştiricisi Lale Basut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl sağanak ve dolu nedeniyle verimin düşük olmasını beklediklerini, bu nedenle geçen yıl 20 liradan sattıkları 2-3 kilogramlık çilek kasalarını bu yıl 25-30 liradan satışa sunduklarını söyledi.

- Çileği kurutarak piyasaya sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığınca geçen yıl tarafından hayata geçirilen "Tarımda Genç Kadın Girişimciler Güçleniyor" programı kapsamında aldığı 30 bin liralık destekle kurduğu güneş enerjili fırınlarda çileklerini kuruttuğunu belirten Basut, böylece çileğin raf ömrünü uzattığını aktardı.

Kuruttuğu çilekleri iç piyasaya verdiğini belirten Basut, "Daha önce yaş olarak sattığımız çileğimizi, artık kurutarak piyasaya sürüyoruz. Kuru çileği iç piyasaya veriyorduk ama hedefimiz ihracatını yapmak." ifadelerini kullandı.

Kızı ile çilek yetiştiriciliği yapan 73 yaşındaki Ömer Basut, "Bu yıl çilek iyiydi ama son günlerde dolu vurdu. Çiftçilere zarar verdi. Sason çileği gerçekten çok güzeldir. Çileklerimizi organik yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Çilek yetiştiricilerinden Hasan Değirmenci de hava şartlarından dolayı bu yıl çilek hasadına bir ay gecikmeli başladıklarını söyledi.

