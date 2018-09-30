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Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 13:29 | Son Güncelleme

BATMAN'da Türkiye Petrolleri (TP), dünyanın birçok ülkesinde petrol arama çalışmalarında uygulanan sismik araştırma sistemini kentte uygulamaya başladı.

Batman'da petrol sahaları havadan tespit ediliyor 

Arif ARSLAN/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Türkiye Petrolleri (TP), dünyanın birçok ülkesinde petrol arama çalışmalarında uygulanan sismik araştırma sistemini kentte uygulamaya başladı. Yer çekimi farklılıklarını tespit eden uçak, 2 ay süreyle bölgedeki gravite verilerini toplayacak.
Batman'da yaklaşık 10 kişilik uzman petrol ekibinin görev yaptığı Türk Petrolleri'ne ait uçak, 2 aydır konuşlandığı Batman Havalimanı'nda Doğu ve Güneydoğu'da 11 kent kırsalında, bugüne dek karadan henüz yapılamayan sismik çalışmalarını yeni yöntemle gerçekleştiriyor. Petrol aramalarında yeni bir dönem başlatan Türk Petrolleri, bugüne dek sismik araştırmalarında henüz ciddi çalışmaların yapılmadığı Hakkari, Siirt, Şırnak, Bingöl, Muş ve Van'ın da aralarında bulunduğu birçok kentin kırsalında uçakla gravite veri toplama işlemini gerçekleştirdi. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen bu yöntemle hem az masraf, hem kısa sürede, hem de petrolde önemli gravite verilerini toplanıyor. Veriler, bekletilmeden Ankara'daki merkeze gönderilerek burada değerlendirmeye alınıyor.
GENİŞ KAPSAMLI SİSMİK ARAŞTIRMASI
Kış mevsimine kadar havadan sismik çalışmalarını gerçekleştirecek olan uçağın, Doğu ve Güneydoğu'daki birçok ili kapsayan, kırsal alanı kayıt altına aldığı öğrenildi. Kayıt altına alınan veriler, TP'nin Ankara'daki Arama Daire Başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. Ayrıca, yerde de karot sondaj çalışmalarına da başlanacağı belirtildi. 200 metre yüksekliğe çıkabilen uçak, bulutlu havalarda ise çalışmalarına ara veriyor. Yağışlı havalar gelmeden sismik çalışmalarını tamamlamayı planlayan ekip, sabah erken saatlerde çalışmalar için havalanıyor, gün batımında ise Batman Havalimanı'na dönüyor.

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