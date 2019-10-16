FİNANS

Batman'da "tekstil yatırımı" atağı

FİNANS HABERLERİ  | 16.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Teşvik uygulamasıyla yatırımcının tercihi ettiği Batman, İŞKUR, KOSGEB ve DİKA'nın da sağladığı ilave destekle "tekstil üssü" olma yolunda ilerliyor - Mahalle aralarında son dönemde açılan ve yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği tekstil atölyelerinin uygun koşullarda üretim yapması için kurulacak Batman Tekstil OSB ile 20 bin kişiye daha iş imkanı sunulacak - Batman OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul: - "Devletin bize verdiği teşvikler sayesinde tekstil yatırımcısı bölgeye akın ediyor"

SELMAN TÜR - Devletin yatırımcıya sunduğu destek sayesinde tekstilde yükseliş kaydeden Batman'da Tekstil Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kurulacak.

Teşvik uygulamasıyla bedava arsa tahsisi, makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sayesinde tekstil yatırımcısının yönünü çevirdiği Batman, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı ilave destekle "tekstil üssü" olma yolunda ilerliyor.

Mahalle aralarında son dönemde açılan ve yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği tekstil atölyelerinin uygun koşullarda üretim yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu Batı Raman bölgesinde 3 bin dönüm alan üzerinde Batman Tekstil OSB kurulması kararlaştırıldı.

Gelecek yıl kurulması planlanan Batman Tekstil OSB'nin faaliyete geçmesiyle 20 bin kişinin istihdam edildiği bu sektörde 20 bin kişiye daha iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

- 200'ü aşkın işletme faaliyette

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde tekstil sektörünün her geçen gün geliştiğini söyledi.

Batman'da 200'ü aşkın tekstil işletmesinin yer aldığını aktaran Özoğul, "Sadece OSB'de tekstil üretimi yapan 28 firma var. Batman'da tekstil sektörü hızla gelişiyor. Devletin bize verdiği teşvikler sayesinde tekstil yatırımcısı bölgeye akın ediyor. OSB'de yatırım için çok sayıda firma arsa talebinde bulundu. Bunlardan 21'i tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor." dedi.

- Tekstil, tersine göçü başlattı

Batman'ın özellikle 1990'lı yıllarda batı illerine göç verdiğini belirten Özoğul, devlet teşvikleri sayesinde açılan tekstil atölyelerinden dolayı başta İstanbul olmak üzere, iş için büyük şehirlere gidenlerin memleketlerine dönüp, burada açılan işletmelerde çalışmayı tercih ettiğini vurguladı.

Özoğul, bundan dolayı ilde kalifiye eleman sıkıntısı da yaşanmadığına işaret ederek, "Gelenlerin hepsi de burada iş buluyor. Buradaki tekstil firmaları işçi arıyor. Batman'da 20 bin kişi tekstil sektöründe çalışıyor." ifadelerini kullandı.

- 14 milyon dolar ihracat

Geçen yıl 14 milyon dolar tutarında tekstil ürünü ihraç ettiklerini aktaran Özoğul, "Batman'da üretilen tekstil ürünleri İngiltere, Fransa ve İtalya'nın da arasında yer aldığı çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor." diye konuştu.

Özoğul, sektörün hızla gelişmesi dolayısıyla Tekstil OSB'nin kurulmasına ihtiyaç olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Neredeyse her sokakta tekstil atölyesi var. Bazı atölyelerde 200-300 kişi çalışıyor. Bunları bir araya toplamak için Valimizin öncülüğünde toplantı yaptık ve Batman Tekstil OSB'yi kurma kararı aldık. 3 bin dönüm alanda kurulacak OSB'de firmalar daha uygun şartlarda üretim yapacak. Tekstil OSB'deki firmalar yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlayacak."

- 400 kişiye istihdam sağlıyor

Batman'dan işsizlikten dolayı 1995 yılında İstanbul'a göç ederek yıllarca tekstil atölyelerinde çalışıp kendi işini kuran Denim SMF Tekstil Sahibi Suat Tüzer, yıllar sonra devletin kendisine verdiği destekle memleketi Batman'a geri döndü.

Bir hafta önce tekstil atölyesini hizmete açan Tüzer, atölyesinde 400 kişiye iş imkanı sundu.

Bölgenin işsizliğine bir nebze de olsa katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını kaydeden Tüzer, "1995 yılında başta işsizlik olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı İstanbul'a göç ettik. Tekstil firmalarında çalıştık ve bugüne geldik. Devletin yatırımcıya yönelik verdiği teşviklerin cazip olmasından dolayı geldik. İspanya, İngiltere ve Almanya'ya ihracat yapacağız." diye konuştu.

- "Köylerden eleman toplayarak başladık“

Gama Tekstil Fabrika Müdürü Kemal Zengin ise 5 yıldır Batman'da üretim yaptıklarını aktararak, "Çevre köylerden eleman toplayarak işe başladık. 450 kişi çalıştırıyoruz. Hedefimiz bin 200 kişiye istihdam sağlamak." dedi.

- Çeyiz hazırlığı için çalışıyor

İşçi Zeynep İlkcan, tekstil atölyelerinin genç kızlara istihdam sağladığını belirterek, kazandığı parayla hem çeyizini hazırladığını hem de aile bütçesine katkı sunduğunu belirtti.

İstanbul'dan memleketine dönen işçi Ali Uygur ise "Batman'ın tekstilde geliştiğini öğrenince geri geldim. Burada asgari ücretle çalışsam dahi ailemin yanındayım." değerlendirmesini yaptı.

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