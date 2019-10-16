Batman'da "tekstil yatırımı" atağı

Gelecek yıl kurulması planlanan Batman Tekstil OSB'nin faaliyete geçmesiyle 20 bin kişinin istihdam edildiği bu sektörde 20 bin kişiye daha iş imkanı sağlanması hedefleniyor.

Mahalle aralarında son dönemde açılan ve yaklaşık 20 bin kişinin istihdam edildiği tekstil atölyelerinin uygun koşullarda üretim yapması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucu Batı Raman bölgesinde 3 bin dönüm alan üzerinde Batman Tekstil OSB kurulması kararlaştırıldı.

Teşvik uygulamasıyla bedava arsa tahsisi, makine desteği, sigorta primi, enerji ve vergi indirimi sayesinde tekstil yatırımcısının yönünü çevirdiği Batman, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı ilave destekle "tekstil üssü" olma yolunda ilerliyor.

- 200'ü aşkın işletme faaliyette

Batman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hıfzullah Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilde tekstil sektörünün her geçen gün geliştiğini söyledi.

Batman'da 200'ü aşkın tekstil işletmesinin yer aldığını aktaran Özoğul, "Sadece OSB'de tekstil üretimi yapan 28 firma var. Batman'da tekstil sektörü hızla gelişiyor. Devletin bize verdiği teşvikler sayesinde tekstil yatırımcısı bölgeye akın ediyor. OSB'de yatırım için çok sayıda firma arsa talebinde bulundu. Bunlardan 21'i tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor." dedi.

- Tekstil, tersine göçü başlattı

Batman'ın özellikle 1990'lı yıllarda batı illerine göç verdiğini belirten Özoğul, devlet teşvikleri sayesinde açılan tekstil atölyelerinden dolayı başta İstanbul olmak üzere, iş için büyük şehirlere gidenlerin memleketlerine dönüp, burada açılan işletmelerde çalışmayı tercih ettiğini vurguladı.

Özoğul, bundan dolayı ilde kalifiye eleman sıkıntısı da yaşanmadığına işaret ederek, "Gelenlerin hepsi de burada iş buluyor. Buradaki tekstil firmaları işçi arıyor. Batman'da 20 bin kişi tekstil sektöründe çalışıyor." ifadelerini kullandı.