Bayburt balında rekolte beklentisi yüksek

Bayburt'ta kovan sayısının 5 yıl önce 23 bin dolayında olduğunu, devletin arıcılığa desteği sayesinde bu sayının 75 bine çıktığını anlatan Karabulut, "Bayburt'un arıcılıktaki 150 bin kovanlık kapasitesinin değerlendirilmesi, ülke ekonomisine kazandırılması önemli. Yaklaşık 60 bin kadar da her yıl coğrafyamızdaki bu potansiyeli değerlendiren gezginci arıcılarımız ilimize geliyor. Dolayısıyla ildeki kapasitenin hemen hemen tamamına yakınını üretime kazandırmış oluyoruz." diye konuştu.

Arıcılık yönünden Bayburt'un 150 bin kovanlık kapasitesi olduğunu belirten Karabulut, "Dolayısıyla arıcılık, özellikle de bal kalitesi açısından önemli potansiyel barındırıyor." dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayburt'un verimli bitki örtüsü ve zengin çiçek varlığıyla önemli arıcılık potansiyeline sahip bölgelerden biri olduğunu söyledi.

ABDULKADİR NİŞANCI - Yüksek rakımı, bitki çeşitliliği ve zengin polen kaynaklarıyla bal üretimi için en elverişli bölgeler arasında yer alan Bayburt'ta, bu yıl bal üretiminin 2 bin tonun üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Bal gibi nitelikli ürünlerin kalitesinde standardın önemine işaret eden Karabulut, şöyle konuştu:

"Bu anlamda yürüttüğümüz çalışmalar var. Bir taraftan arıcı ve koloni sayısını artırmaya çalışırken bir taraftan da markalaşma ve kaliteye yönelik çalışmalarımız var. Yaklaşık 1,5 milyon liralık projemiz devam ediyor. Biz Bayburt'un bu bakirliğini, elverişli coğrafyasını değerlendirerek arıcılığı biraz daha organik zemine çekmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Bayburt'u 9 ayrı vadiye böldük. Dokuz ayrı vadide organik üretim yaparak bunları her bir vadi ismiyle özgün birer tat olarak piyasaya sunma noktasında çalışmamız devam ediyor. Aynı zamanda Arıcılar Birliğine bir bal paketleme tesisi kurduk.

Gidişat oldukça iyi. Geçen yıl iklim koşulları nedeniyle rekolte, beklentilerin ciddi düzeyde altında kalmıştık. Bu yıl 75 bin yerli kovanımız ile 60 bin dolayındaki gezgin arıcımızla toplam 2 bin ton üzerinde rekolte beklentimiz var."

