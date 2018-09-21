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Bayburt OSB'ye 50 milyon liralık yatırım

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2018 13:50 | Son Güncelleme

Vali Ali Hamza Pehlivan, Bayburt OSB'de inovatif yapı malzemesi imalatı için 50 milyon liralık yatırım yapacak firmanın inşaat sahasında incelemelerde bulundu

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) inovatif yapı malzemesi imalatı için 50 milyon liralık yatırım yapacak firmanın inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Pehlivan, beraberindeki Belediye Başkanı Mete Memiş ile Bayburt-Gümüşhane karayolunun Kayışkıran mevkisindeki Bayburt OSB'nin Müdürü Mete Emir'den yatırımlar ve diğer çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

OSB'de inovatif yapı malzemesi imalatı için 50 milyon liralık yatırım yapacak firmanın inşaat sahasını da gezen Pehlivan, firma yetkilileriyle görüştü.

Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bayburt'ta göreve başladığı günden itibaren bölgeye yatırımcı çekmek için yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Öncelikle Bayburt'a komşu illerdeki ticaret ve sanayi odaları, işletme sahipleriyle irtibata geçtiklerini anlatan Pehlivan, bu girişimler neticesinde Bayburt OSB'de birinci etapta 30, ikinci etapta ise 6 firmaya yer tahsisi yapıldığını vurguladı.

Pehlivan, bu kapsamda OSB'de 50 milyon liralık yatırım yapacak Arslantürk Grup'un çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, "Firma, EPS blok üretimi yapacak. Burada üretilecek ürünler hem yurt dışı hem de yurt içi pazarda satılacak. Ekonomik sıkıntıların söz konusu olduğu, kararlı ve dik duruş sergilenmesi gereken, ısrarla yatırıma ve istihdama yönelik adımlar atılması gereken dönemde böylesi önemli bir yatırımı gerçekleştiren girişimcilerimize ilimiz adına teşekkür ediyorum." dedi.

Yatırım dolayısıyla heyecan duyduklarının altını çizen Pehlivan, Bayburt OSB'nin alt yapı eksikliklerinin giderilmesi hususunda verdiği katkı ve destekler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'a teşekkür etti.

Arslantürk Grup'un yöneticilerinden Selahattin Arslantürk ise yatırım için her türlü kolaylığın kendilerine sağlandığını söyledi.

İmal edecekleri ürünün Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir yapı malzemesi olduğunu vurgulayan Arslantürk, "Bu ürün inşaat sektöründe duvar grubunda yüzde 25'lik karlılık getirecek. Zaman kazanımı ve binada hafiflik sağladığı için de statik ile mimaride avantaj oluşturacak bir ürün. Üretime geçtikten sonra ürünün üçte birini ihraç etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Hava şartlarının elvermesi durumunda inşaatın kasım sonunda tamamlanacağını dile getiren Arslantürk, bu sürecin ardından deneme üretimi yapılacağını, Ocak 2019'da da üretime başlamayı hedeflediklerini anlattı.

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Bayburt Organize Sanayi Bölgesi Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan inovatif yapı malzemesi imalatı

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