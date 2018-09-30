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Bayburt'tan 11 ülkeye doğal taş ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2018 11:25 | Son Güncelleme

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, Bayburt'taki fabrikada işlendikten sonra 11 ülkede binaları süslüyor - Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk: - "İhracat oranımızı gelecek 6 ayda yüzde 20'lerden yüzde 60'lara çıkarmayı amaçlıyoruz" - "Gönderdiğimiz doğal taşlar Amerika'nın prestijli projelerinde kullanıldığından dolayı sirkülasyonumuz daha hızlı olmaya başladı"

ABDULKADİR NİŞANCI - Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden çıkarılan doğal taşlar, Bayburt'taki fabrikada işlendikten sonra 11 ülkeye ihraç ediliyor.

Doğal taş rezervleri bakımından önemli potansiyele sahip Bayburt'ta 2017 yılında faaliyete geçen Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nda hem kentte çıkarılan Bayburt taşı hem de çeşitli bölgelerden temin edilen taşlar işlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarda satışa sunuluyor.

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Genel Müdürü Nurullah Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çeşitli illerinde blok halinde çıkarılan taşların Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada işlenmesinin ardından bitmiş ürün olarak birçok ülkeye ihraç edildiğini söyledi.

Türkiye'nin doğal taş rezervleri bakımından zengin olduğunu belirten Şentürk, "Bayburt'un ise bu zenginlik içinde ayrı bir yeri var. Fabrika faaliyete geçmeden önce Bayburt'tan daha çok ham madde ihracatımız oluyordu. Bayburt Doğal Taş Fabrikası sayesinde artık mamul madde satışlarımız da başladı." dedi.

Şentürk, bu yıl 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bölgedeki ham maddeleri değerlendirip katma değeri yüksek ürünler halinde vermemiz hem milli servet hem de ekonomik açıdan Bayburt ve çevredeki ocaklar için bir değer teşkil etti." diye konuştu.

- "Fabrikamız, ülkemizin bu alandaki açığını kapatmaya çalışıyor"

Türkiye'nin doğal taş sektöründe daha çok ham madde blok satışı yaptığına dikkati çeken Şentürk, bu alandaki en büyük alıcı ülkenin, Çin ve Hindistan olduğunu aktardı.

Şentürk, ham madde ihracatında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu anımsatarak, "Fakat ebatlı yani katma değeri yüksek ürünlerde ise üçüncülük için yarışıyoruz. En büyük rakibimiz, ham maddede en büyük müşterimiz olan Çin. Ham maddeyi blok şeklinde bizden alarak ebatta yani işlenmiş üründe en büyük rakibimiz oluyor. Bu nedenle gerektiği kadar ülkemize döviz girdisi sağlayamıyoruz. Son teknoloji ile kurulan fabrikamız, ülkemizin bu alandaki açığını kapatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yüzde 90 doluluk oranına ulaşan Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nda çalışmaların gece gündüz devam ettiğini dile getiren Şentürk, bu yıl daha çok iç piyasa ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Şentürk, hedeflerinin ihracatı artırmaya yönelik çalışmalar yapmak olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun da meyvelerini hemen almaya başladık. Bu kapsamda Amerika'ya bu hafta ilk sevkiyatımız var. Bunun yanı sıra Kosova'ya ikinci siparişimizi göndereceğiz. İhracat oranımızı gelecek 6 ayda yüzde 20'lerden yüzde 60'lara çıkarmayı amaçlıyoruz. Bununla ilgili yeni siparişleri almaya devam ediyoruz. Bu süreçte İsrail piyasasına da yeni giriyoruz. Gönderdiğimiz numuneler onaylandı. Akreditiflerimizi açtırdık ve İsrail'e 4 konteynerlik ilk siparişimizi de hazırlamış olacağız. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz."

- "Ürün depoda müşterinin gelip almasını beklemeyecek"

ABD'ye yapılacak işlenmiş doğal taş sevkiyatının yeni pazarlara ulaşmak anlamında ayrı bir önem taşıdığının altını çizen Şentürk, şunları kaydetti:

"Amerika ham madde almıyor, daha çok ebatlı son nihai ürün alıyor. Amerika'ya gönderdiğimiz ürünler, oradaki depolar aracılığıyla çeşitli ülkelere de gönderiliyor ama artık biz depoculuktan ziyade direkt projelere de ürün vermeye başladık. Gönderdiğimiz doğal taşlar Amerika'nın prestijli projelerinde kullanıldığından dolayı sirkülasyonumuz daha hızlı olmaya başladı. Böylece ürün depoda müşterinin gelip almasını beklemeyecek. Projeye montaja hazır halde işlenecek. Bu da bizim için ayrı bir avantaj."

Şentürk, ihraç ettikleri işlenmiş doğal taşların birçok ülkede önemli ve prestijli projelerde kullanılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunun yapılan işin kalitesini de ortaya koyduğunu ifade etti.

Bayburt Doğal Taş Fabrikası kurulmadan önce Bayburt'un Türkiye'de en az ihracat yapan illerden biri olduğunu belirten Şentürk, "Bu durum hızla değişmeye başladı. Doğal taş sektörü sayesinde ihracatta payı biraz daha arttı. Fabrikada mamul ürün hazırlanması hem gelirde hem de miktarda artışı sağladı." dedi.

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