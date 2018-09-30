Bayburt'tan 11 ülkeye doğal taş ihracatı

Türkiye'nin doğal taş rezervleri bakımından zengin olduğunu belirten Şentürk, "Bayburt'un ise bu zenginlik içinde ayrı bir yeri var. Fabrika faaliyete geçmeden önce Bayburt'tan daha çok ham madde ihracatımız oluyordu. Bayburt Doğal Taş Fabrikası sayesinde artık mamul madde satışlarımız da başladı." dedi.

Doğal taş rezervleri bakımından önemli potansiyele sahip Bayburt'ta 2017 yılında faaliyete geçen Bayburt Doğal Taş Fabrikası'nda hem kentte çıkarılan Bayburt taşı hem de çeşitli bölgelerden temin edilen taşlar işlenerek yurt içi ve yurt dışı pazarda satışa sunuluyor.

Şentürk, bu yıl 11 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bölgedeki ham maddeleri değerlendirip katma değeri yüksek ürünler halinde vermemiz hem milli servet hem de ekonomik açıdan Bayburt ve çevredeki ocaklar için bir değer teşkil etti." diye konuştu.

- "Fabrikamız, ülkemizin bu alandaki açığını kapatmaya çalışıyor"

Türkiye'nin doğal taş sektöründe daha çok ham madde blok satışı yaptığına dikkati çeken Şentürk, bu alandaki en büyük alıcı ülkenin, Çin ve Hindistan olduğunu aktardı.

Şentürk, ham madde ihracatında Türkiye'nin birinci sırada olduğunu anımsatarak, "Fakat ebatlı yani katma değeri yüksek ürünlerde ise üçüncülük için yarışıyoruz. En büyük rakibimiz, ham maddede en büyük müşterimiz olan Çin. Ham maddeyi blok şeklinde bizden alarak ebatta yani işlenmiş üründe en büyük rakibimiz oluyor. Bu nedenle gerektiği kadar ülkemize döviz girdisi sağlayamıyoruz. Son teknoloji ile kurulan fabrikamız, ülkemizin bu alandaki açığını kapatmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.