FİNANS

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AA Finans Masası'na konuk olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 15:33 | Son Güncelleme

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, yarın Anadolu Ajansı Finans Masası'nda TEKNOFEST İstanbul'a ilişkin soruları yanıtlayacak

İSTANBUL (AA) - Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

Selçuk Bayraktar, yarın saat 13.00'te başlayacak AA Finans Masası'nda TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ve milli teknoloji hamlesine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

Bayraktar'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.

AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.

Finans Masası, Atatürk Havalimanı'ndaki festival alanında gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
AA Finans Masası Baykar Selçuk Bayraktar

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