FİNANS

Baymak, geleceğin mühendislerini ağırladı

FİNANS HABERLERİ  | 21.05.2019 11:03 | Son Güncelleme

Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler, teoride gördükleri eğitimleri Baymak Akademi'de uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldu

İSTANBUL (AA) - Baymak, mühendislik fakültesi öğrencilerine kapılarını açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iklimlendirme sektöründe sahada ihtiyaç duyulan eksikliklerin giderilmesi amacıyla kurulan Baymak Akademi, Bayburt Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerini ağırladı.

Makine mühendisliği, inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümünden 20 öğrenci, Tepeören'de bulunan tesislerde tüm üretim aşamasını en ince ayrıntısına kadar inceleme fırsatı yakaladı.

Teorik bilgilerini uygulamada pekiştirebilmeleri amacıyla Tepeören'de bulunan Baymak Akademi'yi ziyaret eden öğrenciler, Akademi'den sorumlu Satış Sonrası Hizmetler Müdür Yardımcısı Mustafa Bozkurt ve Ürün Müdürü Şahin Özkan tarafından hazırlanan sistem uygulamaları, ısı pompası, yoğuşmalı ısıtma sistemleri, fotovoltaik sistemler ve yenilenebilir enerji teknolojilerini içeren sunumlara katıldı.

Öğrencilerin her alanda bilgi sahibi olmasını hedefleyen eğitimde, Isıtma Grubu Ürün Sorumlusu Emre Koçkan merkezi sistem kazanlar, duvar tipi ve yer yoğuşmalı kazan kaskad sistemler ve brülör ürünleri, Soğutma Grubu Ürün Müdürü Aytuğ Sönmez klima ve otomasyon sistemleri, Ürün Grup Müdürü Rıdvan Öksüz üretim özellikleri ve yeni tasarlanan ürünler hakkında detaylı bilgileri öğrencilerle paylaştı.

Eğitimin ardından öğrenciler, fabrikanın kombi üretim istasyonlarını ziyaret ederek üretim ve montaj aşamalarını yerinde gözlemledi.

Baymak Akademi'de gerçekleşen teknik gezi ve eğitimlerin ardından Pazarlama ve Marka Uzmanı Ece Salihoğlu, pazarlama, markalaşma ve dijital alandaki çalışmalar hakkında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Salihoğlu'nun ardından Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Betül Başkır, yetkili servis çalışmaları ve müşteri memnuniyeti hakkındaki bilgileri ve dikkat edilmesi gerekenleri öğrencilerle paylaştı.

2 gün boyunca süren eğitimlerin ardından öğrenciler, İstanbul turu ile keyifli anlar yaşadı. Topkapı Sarayı, Sultanahmet Cami ve Eminönü gibi İstanbul’un tarihi mekanlarını gezen öğrenciler, boğazda tekne turu ile İstanbul gezisini tamamlayarak Bayburt'a döndü.

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