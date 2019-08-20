FİNANS

Baymak, klima satışlarını yüzde 12 artırdı

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 11:34 | Son Güncelleme

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak: - "Yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyi sürdürmeye kararlıyız. Baymak'ı dünyada sektörünün ilk 10 markasından biri yapma hedefiyle mevcut teknolojileri daha verimli bir hale getirmeye çalışırken, inovatif teknolojiler üzerinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Baymak'ın klima satışları yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre adetsel bazda yüzde 12 artış gösterdi.

Baymak'ın açıklamasına göre, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre, sektörün klima satışları adetsel bazda yüzde 30 düştü. Baymak ise satışlarını sektörde sağladığı güvenle yüzde 12 artırdı.

Yaz sıcaklarında konfor ve serinlik arayanların öncelikli tercihi olan Baymak, A++ verimliliğe sahip klimaları başta olmak üzere, bu alandaki zengin ürün gamıyla satış başarısını gözler önüne serdi. Yüksek kalite ve konforun yanı sıra sağladığı enerji tasarrufunun da katkısıyla şirket, yılın ilk yarısında daralan pazarın aksine klima satışlarını iki haneli oranda yükseltmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı büyüme ivmesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Klima pazarının genelinde bir daralma yaşandığını, özellikle ilk 5 ayda satışların beklentinin çok gerisinde kaldığını aktaran Çolak, hazirandan itibaren sıcaklıklardaki artışla pazarın biraz canlandığını bildirdi.

- "Pazar payını artırdık"

Çolak, Baymak'ın satışlarını pazarın aksine adetsel bazda yüzde 12 artırmasından mutluluk duyduklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu rakamlar Baymak'ın ilk 6 ayda ciddi bir pazar payı kazandığını da gösteriyor. Klima satışları artık dört mevsime yayılıyor. Baymak olarak, her mevsim kullanılabilen zengin ürün gamımızla sürdürülebilir bir büyüme yakaladığımıza inanıyoruz. Tasarruf, yüksek verim ve son teknolojiye odaklanan ürün gamımızla, hem Türkiye hem de dünya iklimlendirme pazarında fark yaratmayı hedefliyoruz.. Bu nedenle sektörel daralmanın yaşandığı zamanlarda bile Baymak büyüme ivmesini korumayı başarıyor. Bu yılki tabloda, genişleyen ürün gamımızın son üyeleri, R32 gazlı Baymak Prime serisi mono ve multi-split klima cihazlarının da katkısı büyük."

Çolak, bu yılın ikinci yarısında da aynı ivmeyi sürdürmeye kararlı olduklarını belirterek, Baymak'ı dünyada sektörünün ilk 10 markasından biri yapma hedefiyle mevcut teknolojileri daha verimli bir hale getirmeye çalışırken, inovatif teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Ender Çolak, 2019'u da pazar payı kazanacakları bir büyümeyle kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

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