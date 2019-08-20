Baymak, klima satışlarını yüzde 12 artırdı

İSTANBUL (AA) - Baymak'ın klima satışları yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre adetsel bazda yüzde 12 artış gösterdi.

Baymak'ın açıklamasına göre, yılın ilk yarısında 2018'in aynı dönemine göre, sektörün klima satışları adetsel bazda yüzde 30 düştü. Baymak ise satışlarını sektörde sağladığı güvenle yüzde 12 artırdı.

Yaz sıcaklarında konfor ve serinlik arayanların öncelikli tercihi olan Baymak, A++ verimliliğe sahip klimaları başta olmak üzere, bu alandaki zengin ürün gamıyla satış başarısını gözler önüne serdi. Yüksek kalite ve konforun yanı sıra sağladığı enerji tasarrufunun da katkısıyla şirket, yılın ilk yarısında daralan pazarın aksine klima satışlarını iki haneli oranda yükseltmeyi başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, ikinci yarıda da aynı büyüme ivmesini sürdürmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Klima pazarının genelinde bir daralma yaşandığını, özellikle ilk 5 ayda satışların beklentinin çok gerisinde kaldığını aktaran Çolak, hazirandan itibaren sıcaklıklardaki artışla pazarın biraz canlandığını bildirdi.