FİNANS

Baymak yönetiminde kadın çalışan oranı fark yaratıyor

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 14:43 | Son Güncelleme

Baymak, yönetimdeki yüzde 40,9 kadın çalışan oranı ile sektörde fark yaratmaya devam ediyor - Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak: -"Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranları yüzde 17,3 iken bu oran Baymak’ta yüzde 40,9"

İSTANBUL (AA) - Baymak, yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu bildirdi.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yenilikçi iklimlendirme markası Baymak, en son yayınlanan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hane halkı iş gücü araştırması verilerine bakıldığında Baymak yönetimindeki kadın oranının Türkiye ortalamasının 2 katından fazla olduğunu Dünya Kadınlar Günü’nde açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak, Türkiye genelinde kadınların yönetimde yer alma oranının yüzde 17,3 iken bu oranın Baymak’ta yüzde 40,9 olduğunu kaydetti.

Baymak yönetimindeki kadınların, birbirinden farklı departmanları başarıyla yönettiklerini belirten Çolak, "Teknoloji üretirken bunu tüketiciye başarıyla ulaştırmak zor ve riskli bir adımdır. Bu noktada Baymak olarak ihracat, satış sonrası hizmetler, mali ve idari işler, finans, iletişim, insan kaynakları, marka ve risk yönetimi gibi önemli departmanlarda kadınlarımıza güveniyoruz ve onların yetkinlikleri ile başarıya ulaşıyoruz. Şirket geneline baktığınızda da üretimden yönetime kadar her alanda hep birlikte büyüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Baymak Satış Sorası Hizmetler Müdürü Betül Başkır da erkek egemen bir sektörde görev aldıklarını belirterek, bu kapsamda Baymak'ın her alanda kadınlara karşı gösterilen ön yargıların aksine destekleyen, teşvik eden ve verdiği değeri hissettiren bir kurum olduğunu kaydetti.

- "Baymak’ta çalışanlar eşit koşullarda değerlendiriliyor"

Tamamı erkek 300’ün üzerinde yetkili servis, bin 500’ün üzerinde teknik personelin olduğu bir markada teknik birimde kadın yönetici olarak görev yapmanın çok alışagelmiş bir durum olmadığını ifade eden Başkır, Baymak’ın verdiği destek ve güven duygusu ile yıllardır görevinin başında olduğunu bildirdi.

İnsan Kaynakları Müdürü Esra Aktaş Çağlıyan ise Baymak içerisinde rol ve sorumlulukların her daim belli olduğunun bilgisini vererek, "Başarı için bedensel ve biyolojik farklılıklar değil akılcı, yaratıcı ve özgün çalışma disiplini önemlidir. Bu yüzden Baymak ailesinde kadın çalışan olmak bir zorluk değil, tüm ekibe dinamizm ve heyecan katıyor." ifadelerini kullandı.

Mali ve İdari İşler Direktörü Özlem Özer, Baymak’ta çalışanların cinsiyetine göre değil, niteliği, becerisi ve yetkinliklerine göre eşit koşullarda değerlendirildiğini kaydetti.

Sipariş Yönetimi ve Lojistik Müdürü Hülya Ermet, Baymak’ta iş hayatının şanslı kadınları olarak eşitlikçi politikalara sahip bir çatı altında olduklarını ifade ederek, amacın bu eşitlikçi yaklaşımını topluma yaymak olması gerektiğini, Baymak gibi büyük bir kurumun bu örnek davranışı toplumsal dönüşüm için çok önemli bir katkı sağladığını bildirdi.

Marka Yöneticisi Ece Salihoğlu da, Baymak’ta kadınların yaratıcı fikirleri ile sektöre ve iş yapış şekillerine farklı bir bakış açısı getirdiklerini belirterek, "Kurumumuz bünyesindeki pozisyonlar için kişiler yetkinliklerine göre cinsiyetten bağımsız olarak objektif bir bakış açısıyla değerlendiriliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER'Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım''Ben tanıdığım erkeklerden daha delikanlıyım'
Kadın girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe başlattıKadın girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe başlattı
Lüks yatın oskarlarında Türk firmasına iki ödülLüks yatın oskarlarında Türk firmasına iki ödül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baymak

En Çok Okunan Haberler

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

'2 anket yaptırdım, bunda da önde çıktım'

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik ücreti belli oldu

Litresi 150 bardağı 30 lira

Litresi 150 bardağı 30 lira

Tazminat talep edebilirsiniz

Tazminat talep edebilirsiniz

Dünyanın en pahalı aracı sahibini buldu

Dünyanın en pahalı aracı sahibini buldu

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Arı sütünün kilosu 10 bin TL

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Niğde'de soğanın fiyatı düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özel sektör çocuk bakım hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir

Özel sektör çocuk bakım hizmetlerinin gerekliliği konusunda hem fikir

Digital Human kitabının yazarı Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

Digital Human kitabının yazarı Chris Skinner CEF’in davetlisi olarak Türkiye’ye geliyor

Kadın girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe başlattı

Kadın girişimci, Kadınlar Günü'nde 50 kişiyi işe başlattı

Lüks yatın oskarlarında Türk firmasına iki ödül

Lüks yatın oskarlarında Türk firmasına iki ödül

THY'ye turizm fuarı dopingi, Berlin seferleri doldu

THY'ye turizm fuarı dopingi, Berlin seferleri doldu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu

TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Projeye 3 günde 10 bin 820 kişi başvurdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.