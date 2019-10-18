FİNANS

Baymak'ın ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları çevre dostu

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

2019 yılı başında Evosta ve Evotron serilerini Evosta2 ve Evosta3 serileri ile yenileyen DAB firması ufak kapasitelerdeki yüksek verimini bir üst seviyeye taşımış oldu

İSTANBUL (AA) - DAB teknolojisine sahip Baymak ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları Evosta ve Evoplus, frekans kontrolü, yüksek performansı, düşük enerji tüketimi ve kolay kullanımı ile çevre dostu olma özelliği taşıyor.

Baymak'dan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı başında Evosta ve Evotron serilerini Evosta2 ve Evosta3 serileri ile yenileyen DAB firması ufak kapasitelerdeki yüksek verimini bir üst seviyeye taşımış oldu.

IPX5 motor koruma sınıfı ile zor koşullara meydan okuyor. İzolasyon köpüğü Evosta2’de aksesuar olarak Evosta3 serisinde ise ürünle beraber standart olarak sunuluyor. Evoplus serisi sirkülasyon su pompaları, yüksek oranda enerji tasarrufu sağlıyor. ECO dizayn yönetmeliklerine uygun olarak tasarlanan Evoplus serisi konutlardan ticari binalara, hastanelerden otellere kadar birçok farklı projede ısıtma, havalandırma klima ve güneş enerjisi sistemlerinde tercih ediliyor.

Frekans kontrolü ve yüksek performansı ile kullanım kolaylığı sağlayan Evoplus, geleneksel sirkülasyon pompalarına göre yüzde 70 oranında enerji tasarrufu elde ediyor.

Elektronik kontrol ve gelişmiş teknolojiyle entegre edilen Baymak Evoplus, sistemin sürekli optimizasyonunu sağlayarak enerji israfını önlerken, ürünün ömrünü de uzatıyor. Evoplus, kurulum, kontrol ve bakım açısından da önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlıyor.

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