İSTANBUL (AA) - Baymak'ın her yıl gerçekleştirdiği "CEO ile Tesisatçı Buluşmaları" Ankara, Bursa ve İzmir'de yapıldı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, tesisatçı bayilerin, sahadaki talep ve ihtiyaçlarının interaktif bir ortamda dinlenebilmesi amacıyla 20 kişilik özel gruplar halinde gerçekleşen toplantılar, gelecek dönem Adana, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da devam edecek.

Toplantılara katılan tesisatçılar, Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak'ın kendileriyle bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bayiler sektöre, bölgeye ve çalışma ilkelerine yönelik tespit, değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Sektörde bir ilk olan toplantılarda bayilerle birebir görüşmelerde bulunan Baymak CEO'su Ender Çolak, müşteri memnuniyeti, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, klima pazarı, Baymak'ın gelecek hedefleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmede bulundu.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Ender Çolak, iklimlendirme sektöründe dört mevsim geniş ürün gamı ile her zaman liderliği hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti: