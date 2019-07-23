FİNANS

Baymak'ın "Tesisatçı Buluşmaları"

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

Baymak Üst Yöneticisi Ender Çolak, Ankara, Bursa ve İzmir'de tesisatçılar ile bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Baymak'ın her yıl gerçekleştirdiği "CEO ile Tesisatçı Buluşmaları" Ankara, Bursa ve İzmir'de yapıldı.

Baymak'tan yapılan açıklamaya göre, tesisatçı bayilerin, sahadaki talep ve ihtiyaçlarının interaktif bir ortamda dinlenebilmesi amacıyla 20 kişilik özel gruplar halinde gerçekleşen toplantılar, gelecek dönem Adana, Van, Diyarbakır, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon'da devam edecek.

Toplantılara katılan tesisatçılar, Baymak Üst Yöneticisi (CEO) Ender Çolak'ın kendileriyle bir araya gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, bayiler sektöre, bölgeye ve çalışma ilkelerine yönelik tespit, değerlendirme ve önerilerini paylaştı.

Sektörde bir ilk olan toplantılarda bayilerle birebir görüşmelerde bulunan Baymak CEO'su Ender Çolak, müşteri memnuniyeti, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, klima pazarı, Baymak'ın gelecek hedefleri başta olmak üzere birçok konuda değerlendirmede bulundu.

- "Daralan pazarda satışlarımızı adetsel bazda yüzde 12 arttırmayı başardık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baymak CEO'su Ender Çolak, iklimlendirme sektöründe dört mevsim geniş ürün gamı ile her zaman liderliği hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Baymak olarak 50. yılımızı kutlamanın gururunu yaşadık. Bundan sonra hedefimiz, müşteri memnuniyetini her zamankinden daha fazla öne çıkaracak yeni projeler olacak. Bunun yanında her kategoride tüketicilerimizin ihtiyaçlarına uygun sunduğumuz enerji verimli ürünlerle de sektörde öncü olmaya devam edeceğiz. 2019 yılında ilk 6 ayı geride bıraktık. Sene başında koyduğumuz hedeflere adım adım yaklaşıyoruz. Klima pazarında ilk 6 ayda yüzde 30 oranında düşüş yaşandı ancak Baymak olarak daralan pazarda satışlarımızı adetsel bazda yüzde 12 arttırmayı başardık. Sizlerin de büyük payı olan bu başarılar yeni dönem hedeflerimiz için bizleri heyecanlandırıyor. Bu yıl Turquality Marka Destek Programı'na dahil olduk. Bu destekle, Baymak'ı kendi sektöründe dünya pazarında ilk 10 markadan biri haline getirme ve pazar payımızı arttırma hedeflerimize bir adım daha yaklaştık.

Tüm bunların yanında müşteri deneyimi konusundaki başarımızı da sürdürmeye devam edeceğiz. Baymak bugün sektörde bilinirliği en yüksek marka. Araştırmalarla kanıtlanmış bu konumun verdiği sorumlulukla müşteri memnuniyeti için daha çok çalışmalıyız. Bunun için sadece satış sürecindeki başarı yeterli değil, aynı zamanda satış sonrasında da gerekli özveri ve ilginin devam etmesi gerekiyor. Bu süreçte bayilerimizin teknik servis ekiplerimizle bir arada hareket edebilmesi önem taşıyor. Bu ekip çalışmasının en yüksek seviyede gerçekleşmesi için sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Ayrıca müşteri deneyimini en iyi yöneten markaların yarıştığı A.L.F.A Awards'ta 'Isıtma' kategorisinde bu yıl ödülün de sahibi olduk. Bu başarımızda siz bayilerimizin de payı yadsınamaz. Emek ve özveriniz için hepinize teşekkür ediyorum."

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