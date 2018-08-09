FİNANS

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2018 13:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

Gizem KARADAĞ-Dicle CENGİZ/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, Kurban Bayramı'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, oda binasında düzenlediği basın toplantısında yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde açıklamalarda bulundu. Şemsi Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında canlı büyükbaş hayvanların kilogram fiyatının 20 lira 55 kuruş, küçükbaş hayvan fiyatının ise 21 lira 13 kuruş olduğunu söyledi. Bayraktar, satışların en fazla olduğu 3 büyük kentteki canlı büyükbaş hayvan kilogram fiyatlarının ise İstanbul Avrupa Yakası'nda 19 ile 23, Anadolu Yakası'nda 23 ile 25, Ankara'da 18 ile 22, İzmir'de 17 ile 22 lira arasında değiştiğini kaydetti. Bayraktar, "Küçükbaş hayvan fiyatları ise canlı kilogram olarak, İstanbul'da Avrupa Yakası'nda 24 ile 26, Anadolu Yakası'nda 25 ile 28, Ankara'da 18 ile 20, İzmir'de 22 ile 26 lira düzeyinde seyretmektedir. Ülke ortalamasında fiyatlar, geçen yıla göre, büyükbaşta yüzde 8,6, küçükbaşta ise yüzde 11,2 oranında artmıştır" diye konuştu.
KURBANLIK HAYVAN SIKINTISI YAŞANMAYACAK
Kurban Bayramı'nda yaklaşık 850 bin büyükbaş, 2,8 milyon küçükbaş olmak üzere toplam 3 milyon 650 bin hayvanın kesileceğini tahmin ettiklerini belirten Bayraktar, şunları söyledi:
"Kurbanlıklar için bu yıl, halkımızın ödeyeceği tutarın tahmini olarak 10 milyar 67 milyon lirayı bulacağını hesaplıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan yapılan açıklamada, şu an itibarıyla kurbanlık vasfı taşıyan 1 milyon 200 bini büyükbaş, 3 milyon 800 bini küçükbaş olmak üzere toplam 5 milyon baş hayvanımız olduğu ifade edilmektedir. Bu demektir ki, Kurban Bayramı'nda geçen yıl kesilen büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısını karşılayabilecek sayıda ve nitelikte kurbanlık hayvan mevcudumuz vardır. Bu durum vatandaşlarımızın kurbanlık hayvan bulmada sıkıntı yaşamayacaklarını göstermektedir. Ziraat odalarımızla yaptığımız görüşmeler de bunu destekler niteliktedir. Kimsenin, 'Kurbanlık hayvan bulabilir miyim acaba?' diye bir endişe yaşamasına gerek yoktur."
'HAYVANCILIKTA ÜRETİMİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÇOK ÖNEMLİDİR'
Kurban Bayramı tatilinin uzun olması nedeniyle birçok kişinin tatili tercih edip kesim yapmayacağı, bunun da satışları olumsuz etkileyeceği endişesi bulunduğunu belirten Bayraktar, şöyle konuştu:
"İnşallah bu endişe yersiz çıkar, üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır ve hayvanlarını uygun fiyata satarlar. Şayet satışlar beklendiği gibi olmazsa üreticilerimizin bayram döneminde satılamayan hayvanları, maliyetlerinin altında yok pahasına ellerinden çıkarmaları önlenmelidir. Bu, hayvancılıkta üretimin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Böyle bir durum gerçekleşir de üreticinin elinde satılamayan hayvan kalırsa, Et ve Süt Kurumu'nun bu hayvanları bayram sonrasında uygun bir fiyata alması, üreticimizin sıkıntıya girmesini önleyecektir. Bunun için yetkililerden beklentimiz, elinde kurbanlık kalan üreticilerimize yönelik belirleyecekleri alım fiyatlarını, maliyetlerin yanı sıra yapılan ek masrafları da dikkate alarak kurbana özel belirlemeleridir. Bu durumda üreticilerimizin bir yıllık emekleri boşa çıkmayacak, mağdur olmaları engellenecektir."
'ORDU'DA TAMAMEN SELE KAPILAN FINDIKLIKLAR VAR'
Antalya Elmalı ve Ordu'daki sel felaketlerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Şemsi Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Pazartesi akşamı Antalya'nın Elmalı ilçesinde, dün ise Ordu'nun Fatsa ve Ünye ilçeleri başta olmak üzere geniş bir bölgede yaşanan aşırı yağış ve sel, çok sayıda çiftçimizi mağdur etmiştir. İlde büyük bir afet yaşanmış, yollar, köprüler, altyapı önemli ölçüde tahrip olmuştur. Dere kenarlarında bulunan harmanlarda kurumaya bırakılan fındıklarda, bahçelerde çuvallanmış fındıklarda, fındık ağaçlarında, fındık işçilerinin kaldıkları çadırlarda önemli hasarlar meydana gelmiştir. Hasarın yüzde 100'e ulaştığı, tamamen sele kapılan fındıklıklar vardır. Antalya Elmalı'da yaşanan afet ise 500-600 dekar sera alanında yüzde 100'e varan oranlarda zarara yol açmıştır. Hayvan telefleri de bulunmaktadır. Sadece yüzde 10'unun sigortalı olması nedeniyle sera sahipleri mağdur durumdadır. Hem Ordu hem de Antalya'nın Elmalı ilçesindeki çiftçilerimiz destek beklemektedir. Hasar tespit çalışmaların bir an önce tamamlanmasını ve çiftçimizin mağduriyetinin giderilmesini temenni ediyorum."

FOTOĞRAFLI

Bayraktar: Bayramda 3 milyon 650 bin hayvan kesileceğini tahmin ediyoruz

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacakİşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak
Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladıTürkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Gelinin kelime oyunu nikah memurunu masadan kaldırdı

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Zorla evlilik iddiası: Beni kandırdı, bizi boşayın

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (9 Ağustos 2018)

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Danske Bank'tan Merkez Bankası yorumu

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı'nın dolar bozdurun çağrısına böyle destek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan piyasalar için mesaj: Hiç korkmayın, hepsi geçecek

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

İşverenler aradığı personeli MEGİP ile bulacak

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Türkçe-Kürtçe ekonomi dergisi Abori, yeniden yayına başladı

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Süt üreticisi, yemde prim desteği istiyor

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

Sur Enerji’den 315 milyon TL’lik RES Projesi

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

3 bin lira ücretle tuz toplama işi için başvurular başladı

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

Dicle Elektrik kablo test aracı sayısını 14’e yükseltti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.